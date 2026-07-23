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Amazon "Summer Sale" & "Sommer-Deals" mit 4K & Blu-ray-Angeboten
23.07.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen
Amazon hat eine neue "Summer Sale"-Aktion mit reduzierten Blu-ray Discs und DVDs von Plaion Pictures, Warner, Sony, Universal und StudioCanal gestartet:
- Summer Sale bei Amazon.de (bis 02.08.)
Noch bis zum Ende der Woche gibt es darüber hinaus auch noch die "Sommer-Deals" mit Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs von Leonine, Paramount und Disney:
- Sommer-Deals bei Amazon.de (bis 26.07.)
- alle Ultra HD Blu-rays
- alle Blu-ray Discs
alle wechselnden Angebote:
- 4K Ultra HD Blu-ray-Deals (Befristete Angebote)
- Blu-ray Disc-Deals (Befristete Angebote)
- CD & Vinyl LP-Deals (Befristete Angebote)
- Film & Serien-Angebote bei Amazon Prime Video
- Alle aktuellen TV-Angebote
- Alle aktuellen HiFi & Audio-Angebote
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