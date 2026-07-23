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Amazon "Summer Sale" & "Sommer-Deals" mit 4K & Blu-ray-Angeboten

Amazon hat eine neue "Summer Sale"-Aktion mit reduzierten Blu-ray Discs und DVDs von Plaion Pictures, Warner, Sony, Universal und StudioCanal gestartet:

Noch bis zum Ende der Woche gibt es darüber hinaus auch noch die "Sommer-Deals" mit Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs von Leonine, Paramount und Disney:

alle wechselnden Angebote:

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