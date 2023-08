News

Die IFA-Neuheiten 2023 von Philips - OLED-TV mit über 2.000 Nits, neue MiniLED-Fernseher und Kopfhörer

Bildquelle: Philips

TP Vision stellt kurz vor der IFA in Berlin die kommenden Highlights für den Herbst von Philips TV & Sound vor, darunter neue Ambilight OLED- und MiniLED-TVs, neue Fidelio Kopfhörer und zahlreiche neuen Features:

Das Ambilight-Flaggschiff OLED+908, der MiniLED TheXtra sowie zwei neue Fidelio Kopfhörer für höchsten Klanggenuss kommen in den nächsten Wochen auf den Markt.

Die 7. Generation des Philips P5 Bildprocessings mit AI bringt noch mehr Rechenpower und eine weiterentwickelte Ambient Intelligence.

Das Flaggschiff OLED+908 verfügt über ein OLED-Panel mit META-Technologie für 2.100 Nits Spitzenhelligkeit sowie über ein integriertes 3.1-Soundsystem von Bowers & Wilkins mit 80 Watt Leistung.

Ambilight ist in der neuen Next Generation Version beim OLED+908 und beim MiniLED TheXtra als klassische Version integriert.

Die neue "The Xtra"-Serie ist in der Gesamtrange direkt unterhalb der OLED-Modelle positioniert und startet mit zwei MiniLED-TVs, wozu der 9308 mit integriertem 64-Watt Bowers & Wilkins 2.1-Soundsystem gehört.

Das noch intuitivere und personalisierte Google TV-Betriebssystem ersetzt das bisherige Android TV.

Für eine optimale Gaming Performance unterstützen die Modelle der Serie 8808 sowie die 2023er OLED-Modelle Dolby Vision 4K 120Hz.

Die neuen Kopfhörer Fidelio L4 Over-Ear und Fidelio T2 True Wireless-ANC verfügen über hauseigene Treiber mit Graphen-Beschichtung zur Verbesserung der Klangqualität im Mittel- und Hochtonbereich.

Die L4 & T2 nutzen das neue Bluetooth 5.3 mit Auracast und LE-Audio für eine zuverlässige und energieeffiziente kabellose Verbindung.

Für echte, kabellose Hi-Res-Wiedergabe stehen bei beiden Kopfhörern LC3- und LDAC-Codecs zur Verfügung sowie zusätzlich SBC und AAC für größtmögliche Kompatibilität.

Der L4 ist 10 % leichter als sein Vorgänger. Beim T2 sind die Ohrhörer um 20 % und die Ladeschale sogar um 40 % kleiner geworden.

Der neue OLED+908 soll ab September in den Größen 55, 65 und 77 Zoll verfügbar sein. Mit einer neuen Micro Lens Array-Schicht und META-Algorithmus wurde die Spitzenhelligkeit auf bis zu 2.100 Nits um 70% gesteigert. Die 2. Version des P5 AI-Prozessors der 7. Generation passt Helligkeit, Gamma und Farbwiedergabe noch präziser in Echtzeit an. Dafür kommt ein neuer XYZ-Lichtsensor zum Einsatz, der die Farbtemperatur im Raum misst. Das B&W 3.1-Soundsystem kommt mit sechs auf der Vorderseite platzierten Lautsprechern daher. Auf der Rückseite sitzen vier passive Radiatoren.

Die neue "The Xtra"-Serie umfasst den MiniLED-TV 9308, der im Oktober in 55 und 65 Zoll mit dreiseitigem Ambilight, 1.000 Nit Spitzenhelligkeit und P5 AI-Prozessor der 7. Generation auf den Markt kommen soll. Außerdem die 9008-Serie, in 55, 65 und 75 Zoll, mit P5 AI-Prozessor der 7. Generation, 4K120Hz und 1.000 Nits.

Kopfhörer-Neuheit sind zum einen mit dem T2 hochwertige True Wireless-In-Ears mit dynamischem 9,2mm-Treiber + BA-Treiber, LDAC-Support, LE-Audio und LC3-Codec. Satte 9 Stunden Akkulaufzeit mit aktiviertem ANC gibt Philips für den IPX4-zertifizierten Fidelio T2 an. Er soll im Oktober 2023 verfügbar sein.

Zusätzlich gibt es den Fidelio L4 als Over-Ear-Kopfhörer mit Graphen-beschichtetem 40mm-Treiber, LC3- und LDAC-Codec und Hybrid Adaptive ANC-System. Durch verschiedene Maßnahmen wurde auch die Klang- und Sprachqualität bei Telefonaten optimiert. Die Akkulaufzeit konnte man von 40 auf 50 Stunden mit ANC steigern und die Steuerung erfolgt über den neuen, mit Leder bezogenen Touch-Bereich.

Der Fidelio L4 soll im 3. Quartal 2023 erscheinen.

Preise:

OLED-TVs

OLED+ 55OLED908: 2.699 Euro

OLED+ 65OLED908: 3.699 Euro

OLED+ 77OLED908: 5.699 Euro

The Xtra MiniLED-TVs

TheXtra 55PML9308: 1.699 Euro

TheXtra 65PML9308: 2.299 Euro

TheXtra 55PML9008: 1.499 Euro

TheXtra 65PML9008: 1.999 Euro

TheXtra 75PML9008: 2.799 Euro

Kopfhörer

Fidelio L4: 349,99 Euro

Fidelio T2: 279,99 Euro

