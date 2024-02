News

Die Disney+ Streaming-Highlights im März

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Highlights

„Next Goal Wins“ Ab 27. März

„Queens – Königinnen des Tierreichs“ Ab 5. März

„Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)“ Ab 15. März

„Extraordinary“ – Staffel 2 Ab 6. März

„Black Cake“ Ab 13. März

„Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film“ Ab 6. März

Weitere Neuheiten

5. März

+ Death and Other Details – Staffel 1 (Star)

19. März

Anzeige

+ Photographer: Der Mensch hinter der Kamera – Staffel 1 (National Geographic)

20. März

+ X-Men ‘97 – Staffel 1 (Marvel)

+ Life & Beth – Staffel 2 (Star)

+ Sand Land: The Series – Staffel 1 (Star)

21. März

Anzeige



+ Freaknik: The Wildest Party Never Told (Star)

22. März

+ Nǎi Nai and Wài Pó (Star)

29. März

Anzeige



+ Renegade Nell – Staffel 1 (Disney)

+ Madu (Disney)

Neue Katalog-Titel

1.März

+ Miraculous World Paris: Geschichten von Shadybug und Claw Noir (Star)

6. März

+ Restaurants am Ende der Welt – Staffel 1 (National Geographic)

+ Number 309 – Staffel 1-4 (Star)

13. März

+ Woman – Staffel 1-10 (Star)

+ Hidden Truth – Staffel 1-3 (Star)

+ Better Together – Staffel 1-2 (Star)

20. März

+ In Spite of Love – Staffel 1-4 (Star)

27. März

+ Die 7 härtesten Tage – Staffel 1 (National Geographic)

+ The Chi – Staffel 4-5 (Star)

+ Love is in the Air – Staffel 1-7 (Star)

www.disneyplus.com

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.