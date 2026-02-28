News
Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
28.02.2026 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- The Running Man - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Running Man [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Running Man [Blu-ray]
- Five Nights at Freddy’s 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Five Nights at Freddy’s 2 [Blu-ray]
- Die Unfassbaren 3 - Now you see me - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die Unfassbaren 3 - Now you see me [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die Unfassbaren 3 - Now you see me [Blu-ray]
- Summer Wars - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die Unbestechlichen - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Last Kingdom: Seven Kings Must Die [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Last Kingdom (Komplette Serie) (Blu-ray) / The Last Kingdom: Seven Kings Must Die [4K Ultra HD Blu-ray]
- Eddington [Blu-ray]
- Der Mann, der immer kleiner wurde - Die unglaubliche Geschichte des Mr. C [Blu-ray]
- No Hit Wonder [Blu-ray]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Greenland 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Greenland 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- Greenland 2 [Blu-ray]
- The Housemaid [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Housemaid [Blu-ray]
- Mercy [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mercy [Blu-ray]
- Cold Storage [4K Ultra HD Blu-ray]
- Cold Storage [Blu-ray]
- Hamnet [4K Ultra HD Blu-ray]
- Hamnet [Blu-ray]
- 28 Years Later: The Bone Temple - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- 28 Years Later: The Bone Temple [4K Ultra HD Blu-ray]
- 28 Years Later: The Bone Temple [Blu-ray]
- The Rule of Jenny Pen - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Rule of Jenny Pen [Blu-ray]
- Anaconda (2025) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Anaconda (2025) [4K Ultra HD Blu-ray]
- Anaconda (2025) [Blu-ray]
- Zoomania 2 Steelbook [Blu-ray]
- Zoomania 2 [Blu-ray]
- Zoomania 2-Movie-Collection [Blu-ray]
