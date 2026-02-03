News

"Die Dämonischen - Invasion of the Body Snatchers" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Filmjuwelen veröffentlicht "Die Dämonischen - Invasion of the Body Snatchers" auf Ultra HD Blu-ray. Don Siegels Science Fiction-Horror-Klassiker aus dem Jahr 1956 erscheint am 07.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind zwei Audio-Kommentare, ein "Die Angst ist real"-Featurette und Trailer geplant.

