"Die Bourne Identität" als "Steelbook Plus" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Universal veröffentlicht "Die Bourne-Identität" in einer neuen Sonderedition auf Ultra HD Blu-ray. Das "Steelbook Plus" erscheint am 09.06.2022 und soll neben der Verpackung wohl noch einige Bonus-Beigaben enthalten

Laut Handelsinformationen soll es sich dabei um "diverse Dokumente" und Spielkarten handeln. Das Bonus-Material auf der Disc scheint aber der bereits erhältlichen Ausgabe zu entsprechen.

Der Anlass für die Sonderedition dürfte der 20. Jahrestag der Uraufführung von "Die Bourne-Identität" sein.

bereits erhältlich:

