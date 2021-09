News

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Während sich die Anzahl neuer Filme in Grenzen hält, gibt es in dieser Woche eine ganze Reihe von Klassiker neu auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray oder in neuen Steelbook-Sondereditionen. Das Highlight dürften dabei die ersten vier "Star Trek"-Kinofilme auf Ultra HD Blu-ray darstellen während der Dokumentarfilm "Awaken" vor allem aufgrund der hohen Produktionsstandards in 4K, Dolby Vision und Dolby Atmos sehr vielversprechend erscheint:

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche bei Amazon.de

weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:

alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick

