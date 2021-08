News

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

"Cruella" ist das Highlight der Heimkino-Neuheiten in dieser Woche. Während der Disney-Film auch auf Ultra HD Blu-ray] erscheint, bekommen die meisten anderen Neuheiten wie "The Marksman" nur eine Blu-ray Disc spendiert.

"They Want Me Dead" ist immerhin alternativ zur Blu-ray Disc auch in 4K bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich.

Ähnlich sieht es bei dem Klassiker "Love Story" aus, der zwar als 4K remasterte Blu-ray Disc erscheint aber in echtem 4K nur bei Apple iTunes angeboten wird.

Wer auf den deutschen Ton verzichten kann, bekommt "Spiral: From The Book of Saw" außerdem bereits vor dem deutschen Kinostart als UK-Import auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

