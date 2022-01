News

"Dexter: New Blood" erscheint als Blu-ray-Steelbook

Paramount veröffentlicht "Dexter: New Blood" auf Blu-ray Disc. Die zehnteilige SHOWTIME Special Event Serie mit Michael C. Hall erscheint am 28.04.2022 auf Blu-ray Disc & DVD sowie als limitiertes Blu-ray Disc-Steelbook.

Die Blu-ray Discs enthalten auch folgendes Bonus-Material:

Why Now?

Dissecting Dexter: New Blood: Deb is Back

Dissecting Dexter: New Blood: The Kill Room

All Out on the Table

Derzeit wird "Dexter: New Blood" bei Sky gezeigt. Sky Q-Abonnenten können die Serie auch in Ultra HD abrufen.

"Dexter: New Blood" soll ab dem 25. Januar auch zum Kauf bei Amazon, Apple und Videoload/Magenta TV via Streaming/Download erhältlich sein.

bereits erhältlich:

