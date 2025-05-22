News
"Herz aus Stahl" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
22.05.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Herz aus Stahl" (Fury) als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Der Kriegsfilm von David Ayer mit Brad Pitt erscheint am 17.07.2025 als 4K-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.
Bereits am 03.07.2025 erscheint "Die Maske des Zorro" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
