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"Drei Amigos" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Drei Amigos" (Three Amigos!) auf Blu-ray Disc. Die John Landis-Komödie mit Steve Martin, Chevy Chase und Martin Short aus dem Jahr 1986 erscheint am 27.03.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton als einfache Blu-ray Disc sowie als "Limited Edition" mit zusätzlicher Soundtrack-CD.

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