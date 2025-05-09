SPECIAL: Genelec auf der High End 2025: Flaggschiff 8381 sowie 3-Weg-Koaxialsysteme Modell 8341 und 8361

Auf der High End in München ist auch Genelec mit interessanten Produkten an Start und präsentiert sein Flaggschiff-System 8381. Im Atrium 4.2, Raum F207, wird der Hersteller neben dem Topmodell eine Auswahl der aktiven Lautsprechersysteme des Hauses einem breiten Publikum vorstellen: Fachbesuchern und Journisten können auch am 15. und am 16. Mai kommen, alle anderen Audio-Fans sind auf der High End am 17. und am 18. Mai herzlich willkommen.

Wie bereits erwähnt, ist unter den Genelec-Exponaten erstmals eine eindrucksvolle neue Version des Flaggschiffmodells 8381 in Piano Black. Der Standlautsprecher arbeitet als Punktschallquelle, die sich perfekt an den jeweiligen Aufstellungsraum anpassen kann. Die Verstärkermodule hat Genelec extra für die Nutzung in Wohnräumen überarbeitet. Der Hersteller wird zusätzlich die 3-Wege-Koaxial-Punktschallquellen-Modelle 8341 und 8361 präsentieren und einen Ausblick auf das wachsende Angebot an RAL-Farboptionen geben.

8381: Studioqualität "für den Heimgebrauch"

Zuhause in Studioqualität hören

Der 8381 wurde ursprünglich 2023 im Rahmen des 45-jährigen Jubiläums von Genelec auf den Markt gebracht und hat die Aufgabe, professionelle Studioqualität auf hohem Niveau nach Hause zu bringen. Dies geschieht durch eine enorme akustische Präzision und ein enormes Abbildungs- sowie Auflösungsvermögen, gepaart mit einer grandiosen Kontrolle tiefer Frequenzen.

Der 8381 eignet sich perfekt für Premium-Hörgenuss und passt sich dank der leistungsstarken GLM-Kalibrierungssoftware von Genelec auf intelligente Art und Weise an praktisch jede akustische Umgebung an, sodass auch sehr erfahrene Hörer viele kleine Facetten und feine Details einer musikalischen Darbietung vollumfänglich genießen können.

Mit der nun neu eingeführten edlen Oberfläche in Piano Black und den gravierten Verstärker-Modulen integriert sich der 8381 jetzt nochmals überzeugender ins anspruchsvolle Wohnambiente.

Technisch über jeden Zweifel erhaben

Der 8381 ist bis hinunter zu tiefen Bassfrequenzen aus klanglicher Perspektive koaxial ausgelegt und offeriert sowohl auf als auch außerhalb der Achse eine absolut kontrollierte Richtwirkung und einen authentischen Sound mit einem außerordentlich breiten Frequenzgang von 20 Hz bis 35 kHz. Mit einer Verstärkerleistung von annähernd 6 kW pro Lautsprecher (das sind nicht weniger als 6.000 Watt!) und einem beeindruckenden maximalen Schalldruckpegel von satten 126 dB – dem höchsten Wert, der jemals mit einem präzisen Punktquellen-Akustikdesign erreicht wurde – steht der 8381 für jede Menge Superlative. Durch die immensen Reserven erledigt der Hochleistungslautsprecher jede akustische Aufgabe bei praktisch jedem Pegel gelassen, und das auch im sehr großen Hörraum. Mit der eben erwähnten hohen Schalldruck-Kapazität und dem überdurchschnittlich breiten Dynamikumfang sorgt der 8381A dafür, dass auch sehr leise Signalanteile deutlich hörbar werden und wird somit zu einem hochtalentierten Werkzeug Liebhaber des realistischen Klangs.

Fünf-Wege-Design - für extrem klar definierten Klang

Der 8381 verfügt über ein 5-Wege-Design

im Fokus beim 8381 mit seinen fünf Wegen liegt eine spezielle Mittel-/Hochton- Koaxial-Einheit für extrem hohen Schalldruck bei gleichzeitig minimaler Beugung, die in Kombination mit einer kraftvollen Genelec-DSP-Engine exzellente Klarheit, Abbildung und Anpassungsfähigkeit offeriert.

Spezielle Chassisanordnungen ermöglichen den extrem kontrollierten, realistischen Klang

Ans eben beschrieben Treiberelement schließen vier komplementäre 5-Zoll-Dome-Treiber an, die das Mitteltonsystem für die Darstellung der unteren Mitten bilden. Diese charakteristische Anordnung ermöglicht in Kombination mit einem nach vorne gerichteten 15-Zoll-Tieftöner in geschlossenem Gehäuse eine überdurchschnittlich stabile Abstrahlcharakteristik, gepaart mit höchster Kontrolle und Kohärenz.

Enormer Tiefgang inklusive

Zu den Merkmalen des 8381 gehört auch der extrem tief nach unten reichende, kraftvolle, jedoch stets authentisch darstellende Bassbereich

Um die Darstellung tiefer Frequenzen des 8381 zu optimieren und zu erweitern, werden zwei performante, seitlich angeordnete 15-Zoll-Tieftöner verwendet, die durch Berücksichtigung der Raumakustik eine überragende Auflösung und eine ausgezeichnete Kontrolle tiefer Frequenzen sicherstellen. Aufgrund der adaptiven Technologie kann man den 8381 präzise auf den Raum abstimmen. Der Lautsprecher liefert so einen neutralen, homogenen Klang im Raum an der Hörposition, mit einer präzisen, umfassenden Präsentation tiefer Frequenzen. Dieser auf höchste Authentizität ausgelegte Bass-Frequenzgang minimiert akustische Einbrüche und reduziert die Klangqualität schmälernde Reflexionen sowie Resonanzen von Wänden, Decken oder Böden des Raumes.

Technische Daten des 8381 Lautsprechersystems in der Übersicht

SPL: 126 dB

Verstärkerleistung: 5926 W (Class D)

Frequenzgang: 20 Hz - 35 kHz ("-6 dB")

Genauigkeit des Frequenzgangs: ± 1.5 dB

Treiberabmessungen: 2 x 381 mm Bass + 1 x 381 mm Bass + 4 x 127 mm Midrange + 127 mm Coaxial Midrange + 25 mm Coaxial Tweeter

Abmessungen: 1458 x 500 x 694 mm (HxBxT)

Gewicht: 235 kg / 518.1 lb

Anschlüsse: 2 x XLR Analog Input, 2 x XLR Analog Output, 2 x XLR AES/EBU Input, 2 x XLR AES/EBU Output, 4 x RJ45 Control

Weitere Highlights auf der HIGH END 2025

Neue RAL-Farben für "The Ones"

Wer den Genelec-Stand auf der HIGH END in München besucht, kann zudem die Modelle 8341 und 8361 aus der Serie „The Ones“ probehören. Hierbei handelt es sich um koaxiale 3-Wege-Punktschallquellenlautsprecher, die aufgrund dem hervorragenden akustischen Realismus, dem erweiterten Frequenzgangs und der stets kontrollierten Richtwirkung bereits viele Klang-Fans gewonnen haben.

Kompakte, leistungsstarke Abhörsysteme

Die „The Ones“-Familie ist seit kurzer Zeit auch in einer Vielzahl von RAL-Farben zu haben, aus der Kunden frei wählen können, um Lautsprecher optisch noch besser aufs Wohnambiente abstimmen zu können. Besucher der HIGH END München (15. bis 18. Mai) finden Genelec im Atrium 4.2, F207.

Für weitere Information steht http://www.genelec.de zur Verfügung.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Genelec/RTFM

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 09. Mai 2025