Thriller-Klassiker "Das Millionenspiel" erscheint auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht "Das Millionenspiel" auf Blu-ray Disc. Der Thriller-Klassiker von Wolfgang Menge aus dem Jahr 1970 mit Jörg Pleva, Dieter Hallervorden, Dieter Thomas Heck und Heribert Faßbender erscheint am 16.07.2026 mit deutschem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.

Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar, die Dokumentation "Geliebtes Ekel" und ein Interview mit Wolfgang Menge geplant.

