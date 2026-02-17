News
Thriller-Klassiker "Das Millionenspiel" erscheint auf Blu-ray Disc
17.02.2026 (Karsten Serck)
Pidax veröffentlicht "Das Millionenspiel" auf Blu-ray Disc. Der Thriller-Klassiker von Wolfgang Menge aus dem Jahr 1970 mit Jörg Pleva, Dieter Hallervorden, Dieter Thomas Heck und Heribert Faßbender erscheint am 16.07.2026 mit deutschem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.
Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar, die Dokumentation "Geliebtes Ekel" und ein Interview mit Wolfgang Menge geplant.
