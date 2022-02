News

"Der Mann, der Liberty Valance erschoss" erscheint im April als 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "Der Mann, der Liberty Valance erschoss" (The Man Who Shot Liberty Valance) im April auf Ultra HD Blu-ray. Der John Ford-Western mit John Wayne und James Stewart aus dem Jahr 1962 soll am 14.04.2022 auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Bereits jetzt ist "Der Mann, der Liberty Valance erschoss" in 4K & Dolby Vision im Apple iTunes Store erhältlich.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.