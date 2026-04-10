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"Der Magier im Kreml" erscheint auf Blu-ray Disc

Constantin Film veröffentlicht "Der Magier im Kreml" (The Wizard Of The Kremlin) auf Blu-ray Disc. Das Thriller-Drama von Olivier Assayas mit Paul Dano, Jude Law und Alicia Vikander über die Geschichte des TV-Produzenten Wadim Baranow, der zum Polit-Berater von Vladimir Putin aufstieg, läuft seit dem 09.04.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Verlauf des 2. Halbjahrs mit deutschem und englischem DTS HD-Mehrkanalton auf Blu-ray Disc.

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