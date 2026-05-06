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Lotoo stellt Gungnir DAC/Kopfhörerverstärker und LPX-01 USB-Strombasis vor

Bildquelle: Lotoo / audioNEXT

Lotoo erweitert sein Portfolio um den Desktop-DAC und Kopfhörerverstärker Gungnir sowie die passende USB-PD-Stromversorgung LPX-01. Bereits seit über zehn Jahren steht Lotoo, eine Tochterfirma von INFOMEDIA, einem der weltweit größten Hersteller von Broadcastprodukten, als eigenständige Marke für hochwertige Produktqualität im Marktsegment für hochwertigste portable Audioprodukte. Beide neuen Komponenten zielen auf Premium-Desktop-HiFi-Setups mit kompromissloser Signal- und Energiequalität.

Frontansicht Lotoo Gungnir auf LPX-01

Rückseite des Lotoo Gungnir

Der Lotoo Gungnir ist als kompakter Referenz-DAC mit integriertem Kopfhörerverstärker konzipiert und verbindet hohe Ausgangsleistung mit einer vollständig kanalgetrennten, diskret aufgebauten Audioarchitektur. Im Zentrum steht ein Dual-DAC-Design auf Basis von zwei AK4499- und zwei AK4191-Wandlern, ergänzt durch getrennte analoge Stromversorgungen und konsequente physische Trennung von Leistungs-, Digital- und Analogsektionen. Ziel ist eine besonders präzise, verzerrungsarme und rauschfreie Wiedergabe mit hoher Stabilität auch unter Last. Neben klassischen analogen Ein- und Ausgängen unterstützt Gungnir auch die verlustfreie LTTP-Wireless-Übertragung für moderne Desktop-Setups.

LPX-01 USB-PD-Strombasis

Ergänzend dazu präsentiert Lotoo die Lotoo LPX-01, eine leistungsstarke USB-PD-Strombasis mit bis zu 160 Watt Ausgangsleistung. Sie wurde für den Einsatz mit den eigenen Audiokomponenten, aber auch für externe DACs, Kopfhörerverstärker oder digitale Quellgeräte entwickelt. Mit einem extrem niedrigen Rauschpegel von rund 200 μV (20 Hz–40 kHz) und vollständiger elektromagnetischer Abschirmung soll sie eine besonders saubere, stabile Stromversorgung sicherstellen und so klangrelevante Störeinflüsse minimieren.

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Mit der Kombination aus Gungnir und LPX-01 positioniert sich Lotoo im wachsenden Segment hochwertiger Desktop-Audio-Lösungen, die Studio-Performance, flexible Systemintegration und kompakte Bauform miteinander verbinden wollen.

Die unverbindliche Preisempfehlung für Lotoos Gungnir beträgt 3399 Euro und 629 Euro für die optionale Stromversorgung LPX-01 (alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer).

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