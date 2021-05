News

"Der letzte Mohikaner" als Mediabook auf Blu-ray Disc

NSM veröffentlicht "Der letzte Mohikaner" (The Last of the Mohicans) in einer Neuauflage als Mediabook auf Blu-ray Disc. Der Michael Mann-Klassiker aus dem Jahr 1992 mit Daniel Day-Lewis und Madeleine Stowe soll ab dem 28.05.2021 im Handel erhältlich sein und enthält neben verschiedenen Fassungen des Films auch Bonus-Material wie einen Audio-Kommentar und ein Making of.

Der letzte Mohikaner (Blu-ray Disc)

Bild: 1,78:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD 5.1)

Extras:

Kinofassung:

- Deutscher Trailer / Original Trailer / Teaser Trailer

Director's Definitive Cut:

- Regrade Version des Director's Definitive Cut

- Audiokommentar mit Regisseur Michael Mann (Englisch mit optionalen deutschen & englischen Untertiteln)

- Making Of The Last of the Mohicans (Englisch mit optionalen deutschen & englischen Untertiteln)

- Deutscher Trailer / Original Trailer / Teaser Trailer