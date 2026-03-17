News
"Death Wish 1-5" Boxset erscheint auf Blu-ray Disc
17.03.2026 (Karsten Serck)
NSM veröffentlicht "Death Wish 1-5" als Boxset auf Blu-ray Disc. Die fünf Action-Filme der "Ein Mann sieht Rot"-Reihe mit Charles Bronson erscheinen am 28.05.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Trailer geplant. Parallel wird auch "Death Wish 2 - Der Mann ohne Gnade" einzeln auf Blu-ray Disc veröffentlicht.
