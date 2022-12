News

"Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" bald auf Blu-ray Disc und in 4K

Universal veröffentlicht "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" (Puss in Boots: The Last Wish) im kommenden Frühjahr auf Blu-ray Disc. Der Dreamworks-Animationsfilm läuft seit dem 22. Dezember in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich um den April/Mai auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material wird u.a. ein "Mini-Movie" mit dem Titel "Der Dreizack" dabei sein.

Eine Ultra HD Blu-ray oder Blu-ray 3D-Version scheinen bislang nicht geplant zu sein. Bei Amazon Prime Video und sehr wahrscheinlich auch bei Apple wird aber zumindest eine digitale 4K-Version erhältlich sein.

