"Der Clou" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Universal veröffentlicht "Der Clou" (The Sting) auf Ultra HD Blu-ray. Der Gauner-Film mit Robert Redford und Paul Newman aus dem Jahr 1973 wird am 20.05.2021 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Die Erstauflage von "Der Clou" erscheint wie bereits andere Universal-Filme zunächst in einer Steelbook-Sonderedition. Diese soll exklusiv bei Amazon, Media Markt und Saturn erhältlich sein ist dort aber noch nicht vorbestellbar.

Der Clou (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1

Ton: Englisch (DTS HD MA 5.1), Deutsch (DTS 2.0)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

- Der Clou – Das Kunstwerk

- 100 Jahre Universal: Restaurierung der Klassiker

- 100 Jahre Universal: Die 70er

- 100 Jahre Universal: Das Studiogelände

- Original-Kinotrailer