News

"Depeche Mode - 101" auf Blu-ray Disc mit 4K & 24 Bit Audio-Downloads

Sony Music veröffentlicht "Depeche Mode - 101" auf Blu-ray Disc. Der Mix aus Live-Album und Musik-Doku von der "Music for the Masses"-Tournee aus dem Jahr 1988 erscheint in zwei Varianten auf Blu-ray Disc. Neben der einfachen Single Blu-ray-Version erscheint noch ein "Photobook"-Edition mit zusätzlichen DVD und CD-Varianten.

Die Blu-ray Disc basiert auf neuen 4K-Scans der Originalfilmrollen und enthält mit "A Question of Lust", "Sacred" und "Something to do" drei bislang nur als Audio-Version veröffentlichte Depeche Mode-Titel und das offizielle "Everything Counts" Promo-Video.

Die Photobook-Edition enthält zusätzlich eine Download-Card zum Zugriff auf 4K-Downloads des Films und Bonus-Aufnahmen sowie 24 Bit-Audiodateien des "101"-Konzerts.

"Depeche Mode - 101" soll ab dem 03.12.2021 im Handel erhältlich sein.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.