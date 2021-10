News

Erster Trailer zum "Rocky IV - Ultimate Director's Cut"

MGM hat den ersten Trailer zum neuen "Ultimate Director's Cut" von "Rocky IV" veröffentlicht. Dieser soll aus Anlass des 35-jährigen Jubiläums am 11.11.2021 in den USA veröffentlicht werden. Dort ist ein eintägiges Kino-Event geplant, welches von einer Q & A-Session mit Sylvester Stallone begleitet wird.

Der genaue Umfang der Veränderungen im Vergleich zur Kinofassung aus dem Jahr 1985 soll rund 40 Minuten bislang unveröffentlichtes Material wie u.a. intensivere Kampf-Szenen umfassen.

Ab dem 12.11. soll die erweiterte Fassung von "Rocky vs. Drago" auch zum digitalen Download & Streaming erhältlich sein. In welcher Form der Film auch außerhalb der USA in der Neufassung präsentiert wird, ist noch offen.

Die insgesamt sechs Filme der Rocky-Saga sind bereits seit langer Zeit auf Blu-ray Disc erhältlich und zumindest der erste Rocky-Film mit Sylvester Stallone aus dem Jahr 1976 ist auch bereits im Apple iTunes Store in 4K mit Dolby Vision verfügbar. Eine Ultra HD Blu-ray wurde bislang noch nicht angekündigt.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.