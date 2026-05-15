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Denon präsentiert neuen 7 Kanal-AV-Receiver AVR-X2900H DAB für 1.000 EUR

Nachdem wir den ebenfalls brandneuen Denon AVC-X3900H bereits im großen Test hatten, bringt Denon mit dem AVR-X2900H DAB für glatte 1.000 EUR noch ein weiteres neues Modell auf den Markt. Der Siebenkanal-AV-Receiver mit 95 Watt pro Kanal verfügt neben dem HEOS Streaming-/Multiroom-Modul über einen DAB/DAB+ Tuner. Er decodiert selbstverständlich Dolby Atmos und DTS:X und ist optisch ebenso aufgefrisch worden wie das größere Modell. Während das Audessey MultEQ XT Lautsprechereinmess-/Room EQ-System serienmäßig dabei ist, kann man sich optional eine Lizenz für Dirac Live kaufen.

Neue Denon Home Wireless Multiroom Lautsprecher als Rears

Denon Home 200

Per zukünftigem Software-Update wird es möglich sein, Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 als Wireless Rears einzusetzen. Wir hatten zwei der hervorragenden Wireless Multiroom Lautsprecher schon im Test, nämlich den Denon Home 200 und den Denon Home 600. Wann das für diesen Verwendungszweck erforderliche Update kommt, wird noch bekannt gegeben.

Zukunftssicher und modern ausgestattet

Rückseite mit 3 x 8K-HDMI; 3 x 4K-HDMI plus 2 HDMI-Ausgängen

Web-Interface mit HDMI Diagonose-Check (Bild aus dem Test des AVC-X3900H)

Dank erweiterter HDMI-Konnektivität, 1.440p Passtrough, AMD FreeSync-Unterstützung und und skalierbaren Lautsprecherkonfigurationen ist der AVR-X2900H DAB für vieles gerüstet. Zudem gibt es eine neue webbasierte Benutzeroberfläche, HDMI Diagonosewerkzeuge und umfangreiche Steuerungs- und Integrationsschnittstellen.

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70 Prozent Leistungsgarantie

Denon verspricht eine hohe Leistungsfähigkeit. Hier der innere Aufbau

Werden weitere Lautsprecher hinzugefügt, wird die verfügbare Leistung auf die Kanäle aufgeteilt. Denon-AV-Receiver und somit auch der AVR-X2900H DAB sind so konzipiert, dass sie auch bei einer Erweiterung des Systems eine konstante Ausgangsleistung gewährleisten und garantieren, dass bis zu fünf Kanäle mit 70 % der Nennleistung versorgt werden. Das Ergebnis ist eine zuverlässige Leistung in Mehrkanal-Konfigurationen.

Anzeige der Kanalpegel auf dem Bildschirm

Kanalpegelanzeige (Bild aus dem Test des AVC-X3900H)

Die Anzeige der Kanalpegel beim AVR-X2900H DAB auf dem Bildschirm bietet einen Echtzeit-Überblick über die Eingangslautstärken der Lautsprecher nach Kanälen, sodass der Anwender die Wiedergabe besser nachvollziehen und sicher anpassen kann.

Anerkannt gute Features bleiben

Elegant und üppig ausgestattet

Die vollen HDMI 2.1 Gaming-Merkmale wie ALLM, QFT oder VRR oder die 8K-Signalkompatibilität sowie HDR10, HDR10+ und Dolby Vision-Support sind natürlich ebenso vorhanden wie der schon fast legendäre Denon Setup-Assistent für die erste Inbetriebnahme. Selbstverständlich sind WLAN und bidirektionales Bluetooth (man kann auch einen BT-Kopfhörer mit dem AV-Receiver verbinden) vorhanden.

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Umfangreiche Streaming-und Multiroom-Optionen

Dank des HEOS Moduls sind Mehrraum-Setups eine Leichtigkeit, und zeitgemäße Streaming-Features fehlen auch nicht, so zum Beispiel TIDAL Connect, Spotify Connect, qobuz Connect oder Apple AirPlay 2.