TEST: Denon Home 600 - edler, klangstarker und einfach bedienbarer Wireless-Multiroom-Speaker mit HEOS-Modul

Gerade erst auf den Markt gekommen ist der Denon Home 600 All-In-One-Lautsprecher. Erst vor wenigen Tagen haben wir ein umfangreiches Special zu der zweiten Genration der Home-Lautsprecherserie veröffentlicht und bereits jetzt dürfen wir den größten Vertreter der Baureihe in unserer Redaktion begrüßen.

Der Denon Home 600 ist als netzwerkfähiger Wireless-Multiroom Lautsprecher konzipiert und verfügt über die flexible, hauseigene Streaming-/Multiroom-Plattform HEOS, die beispielsweise zu Amazon Music, Deezer, Spotify Connect, qobuz Connect und TIDAL Connect kompatibel ist. Roon ready, Apple AirPlay 2 und Bluetooth gehören ebenfalls zur Ausstattungsliste. Dank der herstellerübergreifenden HEOS-Plattform kann der Denon Home 600 mit bis zu 64 HEOS-Produkten in bis zu 32 Zonen gekoppelt werden. Unter den kompatiblen Geräten befinden sich das gesamte Denon Home-Sortiment sowie beispielsweise HEOS-fähige AV-Receiver und HiFi-Bausteine von Marantz und Denon.

Der Denon Home 600 von Denon unterstützt eine realistische Dolby Atmos-Wiedergabe dank dedizierter Upfiring-Speaker und ist für einen Kaufpreis von 699 EUR im Handel erhältlich. Zur Disposition stehen zwei neue Farbvarianten. Entweder eine klassisch schwarze Ausführung (Charcoal Black)eine hell-graue Ausführung (Stone). In die letztere Variante kleidet sich unser Testsample.

Der Denon Home 600 präsentier sich als mittelgroßer bis großer Streaming-Lautsprecher, der sich besonders auf einer Kommode oder einem Sideboard perfekt in Szene setzen lässt.

Verarbeitung und Handhabung am Gerät

Hervorragende Verarbeitungsqualität

Gehen wir näher auf die Verarbeitung ein. Die Außenflanken, die Oberseite sowie die Unterseite kleiden sich in einen zweilagigen Melange-Stoffbezug, der äußerst akkurat und bombenfest auf den Wireless-Multiroom Lautsprecher aufgebracht ist. Das Schutzgitter auf der Frontpartie und die Rückseite besteht aus eloxiertem Aluminium, das ebenfalls eine noble Wirkung ausstrahlt. Das Frontgitter ist perfekt eingepasst und größere Spaltmaße sind bei unserem Testmuster nicht vorhanden. Die massive Abdeckung auf der Rückseite ist sehr präzise an die Silhouette des Lautsprechergehäuses angepasst.

Sauber eingepasstes und massives Metallgitter an der Front

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Die Aluminium-Abdeckung auf der Rückseite im Detail

Der Melange-Stoffbezug in der Detailansicht

Sauber eingepasste Bedienelemente auf der Oberseite

Kommen wir nun zu den Bedienelementen des Denon Home 600.

Zunächst holen wir etwas weiter aus. Bei der neuen Home-Generation gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Wiedergabe von Inhalten. Denon spricht hier von einer "3-Wege-Steuerung". Die erste Option umfasst das Verwenden der HEOS-App, von AirPlay 2 oder der Connect-Funktion von TIDAL, Spotify und qobuz. Die zweite Option 2 beinhaltet die Bedienung über kompatible Sprachassistenten, es schließt sich die dritte Option an: Hier erfolgt die Handhabung über Bedienelemente direkt am Gerät. Für letztere Option befindet sich auf der Geräteoberseite des Denon Home 600 ein klar gegliedertes Angebot an Bedienelementen. Das Array ist in hautfreundlichem Silikon ausgeführt, und mittels der elementaren Tasten für den Spielbetrieb kann die Wiedergabe gesteuert werden. Oder aber man nutzt die Quick Select-Buttons, um direkt auf bis zu drei Lieblingssender oder bis zu drei Playlists zuzugreifen. Der Taster mit dem Kreis-Symbol aktiviert den Sprachassistenten. Wichtig zudem für Freunde des wirkungsvollen Datenschutzes ist, dass man das eingebaute Mikrofon kann mittels eines mechanischen Schalters, der sich auf der Rückseite befindet, komfortabel ein- und ausschalten kann. Sämtliche Bedienelemente weisen einen klar definierten Druckpunkt auf und sind äußert reaktionsschnell.

Die Bedienknöpfe im Detail

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Denon-Schriftzug sowie Status-LED

Die Rückseite des Denon Home 600

Wenden wir uns nun der Rückseite des Denon Home 600 Wireless Multiroom-Lautsprecher zu. Wie wir bereits erwähnt haben, wird sie von einer massiven Lautsprecherabdeckung aus eloxiertem Aluminium bedeckt, die sehr präzise eingepasst wurde. Im unteren Teil des Denon Home 600 befindet sich im linken Teil die "Connect"-Taste, die für die Einrichtung des Wireless Mutiroom-Lautsprecher benötigt wird. Daneben untergebracht sind der Aux- sowie der USB-C Eingang. Im rechten Teil der Rückpartie stoßen wir auf weitere Bedienelemente, zum einen auf den Taster für das Bluetooth-Pairing, zum anderen auf den Schieberegler, mit dem manuell das verbaute Mikrofon ausgeschaltet werden kann - für maximale Privatsphäre im Wohnzimmer.

"Connect"-Taster und Aux- plus USB-C Eingang

Weitere Bedienelemente auf der Rückseite

Weiter geht es mit der ersten Inbetriebnahme und mit den Möglichkeiten der HEOS-App auf der nächsten Seite.

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