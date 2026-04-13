TEST: Denon Home 200 - Hochwertig verarbeiteter Wireless Multiroom-Lautsprecher mit virtueller Dolby Atmos-Wiedergabe

Erst vor kurzem wurden neue Denon Home Wireless--Multioroom-Lautsprecher vorgestellt. Nachdem wir bereits das größte Modell, den Denon Home 600, in einem Einzeltest hatten, möchten wir uns in diesem Review den kompakten Denon Home 200 genauer ansehen.

Beim Denon Home 200 handelt es sich um einen netzwerkfähigen Wireless-Multiroom Lautsprecher, der über die flexible, hauseigene Streaming-/Multiroom-Plattform HEOS verfügt, die beispielsweise zu Amazon Music, Deezer, Spotify Connect, qobuz Connect und TIDAL Connect kompatibel ist. Roon ready, Apple AirPlay 2 und Bluetooth gehören ebenfalls zur üppigen Ausstattungsliste. Dank der herstellerübergreifenden HEOS-Plattform, die z.B. bei Denon, Marantz, Definitive Technology, HEOS und Classe Verwendung findet, kann der Denon Home 200 mit bis zu 64 HEOS-Produkten in bis zu 32 Zonen gekoppelt werden. Unter den kompatiblen Geräten beispielsweise, befinden sich HEOS-fähige AV-Receiver, Multiroom-Lautsprecher, HiFi-Bausteine, Soundbars und vieles mehr.

Der Denon Home 200 unterstützt zudem die Dolby Atmos Music Wiedergabe, allerdings virtuell, die beiden größeren Home Modelle haben physisch vorhandene Upfirinig-Treiber. Erhältlich ist der Home 200 für einen Kaufpreis von 349 EUR und zur Disposition stehen zwei neue Farbvarianten. Entweder eine klassisch schwarze Ausführung (Charcoal Black) oder eine hell-graue Ausführung (Stone). Unser Testsample ist in letztere Variante gekleidet.

Der Multiroom-Lautsprecher besitzt drei integrierte Class D-Verstärker, zwei 25 mm große Stereo-Breitband-Hochtöner und einem 102 mm großen Tieftöner.

Der Denon Home 200 präsentiert sich als kompakter bis mittelgroßer Streaming-Lautsprecher, der sich besonders auf einer Kommode oder einem Sideboard perfekt in Szene setzen lässt. Er macht aber auch einem Schreibtisch im Büro oder Home-Office eine gute Figur.

Detailverarbeitung

Sehen wir uns nun die Verarbeitung des Denon Home 200 genauer an. Umlaufend am Lautsprecher befindet sich der zweilagige Melange-Stoffbezug, der akkurat und fest auf den Multiroom-Lautsprecher aufgebracht ist. Im unteren Teil des Speakers kommt eloxiertes Aluminium zum Einsatz, das in Verbindung mit dem Melange-Stoffbezug ein nobles Erscheinungsbild garantiert.

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Im unteren Teil des Denon Home 200 befindet sich eine verchromter Denon Schriftzug und eine LED informiert über den Betriebszustand des Wireless Multiroom Lautsprechers. Mittels der HEOS-App kann die Helligkeit der Status-LED komfortabel angepasst werden.

Akkurate Kantenverarbeitung



Status-LED und Denon-Schriftzug

Bedienelemente sowie die Mikrofone für die Sprachsteuerung auf der Geräteoberseite

Bei der neuen Home-Generation gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Wiedergabe von Inhalten. Denon nennt dies "3-Wege-Steuerung". Der erste Weg beinhaltet das Verwenden der HEOS-App, von AirPlay 2 oder der Connect-Funktion von TIDAL, Spotify und qobuz. Die zweite Option meint die Bedienung über kompatible Sprachassistenten, es schließt sich die dritte Möglichkeit an: Hier nutzt der Anwender die Bedienelemente direkt am Gerät. Für die dritte Option befinden sich auf der Geräteoberseite des Denon Home 200 einige Bedienelemente, auf die wir genauer eingehen möchten. Das Bedienfeld ist mit hautfreundlichem Silikon beschichtet, und durch die Tasten für den Spielbetrieb kann die Wiedergabe gesteuert werden. Oder aber man verwendet die ebenfalls vorhandenen Quick Select-Buttons, um direkten Zugriff auf bis zu drei Lieblingssender oder bis zu drei Playlists zu erhalten. Der Taster mit dem Kreis-Symbol aktiviert den Sprachassistenten. Wichtig zudem in unseren Zeiten, in denen Datenschutz mehr als nur ein Wort sein sollte: Man kann die eingebauten Mikrofone mittels eines mechanischen Schalters, der sich auf der Rückseite befindet, komfortabel ein- und ausschalten. Die Taster haben allesamt einen sehr guten Druckpunkt und agieren reaktionsschnell.

Die Rückseite des Denon Home 200

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Wenden wir uns nun der Rückseite des Denon Home 200 zu. Wie wir bereits erwähnt haben, ist auch die Rückseite mit dem zweilagigen Melange-Stoffbezug versehen worden. Im unteren Teil des Denon Home 200 befindet sich die "Connect"-Taste, die für die Einrichtung des Wireless Mutiroom-Lautsprecher benötigt wird. Daneben stoßen wir auf den Aux- sowie auf den USB-C Eingang. Neben der beiden Eigängen sind weitere Bedienelemente untergebracht. Zum einen der Taster für das Bluetooth-Pairing, zum anderen der Schieberegler, mit dem manuell das verbaute Mikrofon ausgeschaltet werden kann - für maximale Privatsphäre im Wohnzimmer. Unter den Bedien- und Anschlusssektion ist der obligatorische Stromanschluss zu finden.

Die Bedienelemente sowie die Anschlusssektion in der Detailansicht

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