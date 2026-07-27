Überlick über das Soundbar-Portfolio von Teufel: Für jeden Anspruch das richtige Angebot

In diesem Special möchten wir das gesamte Soundbar-Portfolio von Lautsprecher Teufel vorstellen. Mit einem durchdachten Sortiment und attraktiven Paketen findet beinahe jeder, der sich eine Soundbar oder ein Soundbar-basiertes System kaufen möchte, das Passende.

Hier geht es zum Soundbar-Überblick bei Lautsprecher Teufel

Wir werden in diesem Special mit der günstigsten Soundbar starten und mit der teuersten enden.

Kurzüberblick

Die Soundbar-Modelle von Teufel im Kurzüberblick - wir erwähnen hier jeweils die Basis-Konfiguration, also die Soundbar "pur", ggfs. inklusive aktivem Subwoofer, wenn dieser zum Basispaket gehört. Alle Preisangaben beziehen sich auf den Stichtag 24Juli 2026.

Was denken wir generell über Teufels Soundbar-Portfolio:

Teufel führt ein durchdachtes Portfolio mit derzeit fünf Soundbar-Modellen als Basis. Von der ultrakompakten CINEBAR ONE bis zur CINEBAR LUX, die zwar bereits länger im Programm ist, mit ihrem schönen Design und dem immer noch praktischen Ausstattungsumfang nach wie vor eine gute Wahl darstellt. Zudem gibt es die einzelnen Soundbar-Modelle immer in verschiedenen, sinnvoll zusammengestellten Paketen, sodass man auch dann, wenn man z.B. noch separate Rear-Lautsprecher als Ergänzung wünscht, das Richtige findet.

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Teufels Soundbar-Sortiment - die wichtigsten Pluspunkte im Überblick:

Fünf Soundbars für nahezu jeden Anspruch

Akustisch sehr stark - ausgezeichnete Stimmwiedergabe, hohes Maß an Räumlichkeit bereits bei kleinen Modellen

Stets praxisgerechte, sinnvolle Ausstattung

Hoher Bedienkomfort

CINEBAR 11 und CINEBAR 22 mit Dolby Atmos

Zusätzlich sorgfältig kuratierte Pakete für erweiterte Einsatzmöglichkeiten

Hochwertige, solide Verarbeitung

Die einzelnen Produkte im Detail

In den folgenden Abschnitten präsentieren wir jede Teufel Soundbar ausführlich und stellen auch eie zusätzlich erhältlichen Pakete vor.

Teufel CINEBAR ONE

CINEBAR ONE

Die TEUFEL CINEBAR ONE stellt den Einstieg ins Teufel Soundbar-Portfolio dar. Sie ist äußerst kompakt, verfügt über HDMI-ARC und Bluetooth 5.0. Zudem ist sie mit Teufels hauseigener Dynamore-Technologie ausgestattet und kann dank integrierter USB-Soundkarte auch als Audio-System für PC/Notebook genutzt werden.

Hier geht es direkt zur CINEBAR ONE bei Lautsprecher Teufel und hier geht es zu unserem Test der CINEBAR ONE

Die Features in der Übersicht

Besonders kompakte, flexibel zu verwendende Soundbar im 4.0-Layout für Räume bis rund 15 Quadratmeter. Nur 35 cm breit, 6,8 cm hoch und 11,3 cm tief

Dolby Digital-Decoder

60 Watt Gesamtausgangsleistung aus Class D-Endstufen, 0,5 Watt Standby-Leistungsaufnahme

Vier belastbare, hochwertige Treiber: Erstaunlich klarer und fundierter Klang, gute Bassqualität auch ohne zusätzlichen aktiven Subwoofer

Teufels Dynamore Ultra-Technologie für effekte Verbreiterung der Klangbühne ohne Präzisionsverlust

Bluetooth 5.0 mit aptX

HDMI mit ARC und CES

Integrierte Soundkarte, nutzbar als PC- und Mac-Soundbar

Line-In, optischer Digitaleingang

Drei Soundmod, Movie, Music und Voice Mode letzterer für optimale Verständlichkeit von Stimmen (auch für Menschen mit Schwächen beim Hören)

Touch-Panel auf der Oberseite

Erweiterbar mit dem flachen, kräftig aufspielenden Subwoofer T6

Kompakte Fernbedienung im Lieferumfang

Lieferbar in weißer oder schwarzer Version

Erläuterung der wichtigsten Features

Nachfolgend stellen wir wichtige Features im Detail vor. Wieviele Ausstattungsmermale und welche Details wir hier aufführen, hängt immer von der Ausstattung der jeweiligen Soundbar ab.

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Treiberbestückung und 60 Watt-Verstärker

Treiberbestückung

Die CINEBAR ONE verfügt über vier Vollbereichstreiber (Breitbänder) mit jeweils 50 mm Durchmesser und Mylar-Membranen. Das Gehäuse arbeitet nach dem Bassreflexprinzip. Die Treiber werden von einer Class D-Endstufe mit 60 Watt gespeist, die eine erstaunliche Pegelfestigkeit in Räumen bis gut 15 Quadratmetern realisieren kann. Dank der Bassreflex-Ausführung des Gehäuses wird auch bei der Wiedergabe tieferer Frequenzen ein erstaunlich guter Gesamteindruck erzielt.

Dolby Digital-Decoder

Sehr viele Streaming-Inhalte von VoD-Services, DVDs, Blu-rays und Ultra HD-Blu-rays verfügen über eine Dolby Digital-codierte Tonspur. Dank des in die CINEBAR ONE integrierten Dolby Digital-Decoders können diese Tonspuren wiedergegeben werden.

Dynamore an Bord

Teufels selbst entwickeltes Dynamore-System ermöglicht eine breitere Klangbühne, ohne dass die Präzision und die Natürlichkeit der Wiedergabe negativ beeinflusst wird. Zwei der Treibereinheiten bei der CINEBAR ONE sind als Sidefiring-Einheiten ins Gehäuse integriert, was ein hohes Maß an Weitläufigkeit gerade in Anbetracht der sehr kompakten Abmessungen mit sich bringt.

Praxisgerechte Anschlussbestückung

Auch im Verbindung mit PC/MAC zu verwenden

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Rückseite

Dank HDMI-Anschluss mit ARC und CEC gestaltet sich die Kontaktaufnahme mit dem Smart-TV denkbar einfach. Die CINEBAR ONE wird als externes Soundsystem dank HDMI-ARC (Audio Return Channel) erkannt und die Wiedergabe der Inhalte erfolgt über die akustisch lebendige und homogen darstellende kleine Teufel-Soundbar. Zudem kann sie auch als externe USB-Soundkarte für Mac und PC verwendet werden.

Mitgelieferte Fernbedienung

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung kann man die Soundbar ein- und ausschalten, stummschalten sowie die Eingänge Bluetooth, TV, AUX, Optisch und USB auswählen. Natürlich verfügt die Fernbedienung auch über Bedienelemente für die Lautstärkeregelung sowie über Pfeiltasten fürs Skippen von Titeln bei der Musikwiedergabe. Weiterhin befinden sich Knöpfe für Bass und Treble auf der Fernbedienung um den Bass- oder auch den Hochtonbereich anzupassen. Darunter ist die Dynamore-Taste angeordnet, und es schließen sich die drei Knöpfe für die Klangprogramme Movie, Music und Voice an. Ganz unten wählt man den Eingang (AUX/OPTISCH/USB) aus.

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Für welche Zielgruppe eignet sich die Teufel CINEBAR ONE?

Wer für einen fairen Kaufpreis eine äußerst kompakte Soundbar mit tadellosen akustischen Eigenschaften sucht, liegt hier richtig. Für Appartments, das Jugendzimmer oder die Ferienwohnung - ja, die CINEBAR ONE ist so klein, dass sie auch ins Urlaubsgepäck passt - ist sie extrem fiexlbel einzusetzen, und dank der USB-Soundkarte arbeitet sie auch mit dem PC/Mac nahtlos zusammen, und man kann sie auch als Indoor-Bluetooth-Lautsprecher nutzen.

Unsere Meinung zur CINEBAR ONE

Die Teufel CINEBAR ONE besticht durch ihre Kombination aus maximal flexiblen Einsatzmöglichkeiten, solider Verarbeitung, schicker Optik und überraschend klarem, fundierten Klang. Verschiedene Klangmodi und eine übersichtliche Fernbedienung runden das Konzept wirkungsvoll ab.

Mit T 6 Subwoofer im Paket als CINEBAR ONE+

Hier geht es zum Paket CINEBAR ONE+ direkt bei Teufel. Für 399 EUR erhältlich, sorgt für mehr Nachdruck im tieffrequenten Bereich. Die CINEBAR ONE mit T 6 Subwoofer ist in Hörräumen bis 20 Quadratmeter zu nutzen. Gerade für Film- und Gaming-Fans eine sinnvolle Option

Unsere Meinung zum CINEBAR ONE+ Paket

Ein fairer Aufpreis für einen flachen, aber im Bassbereich starken aktiven Subwoofer, der in Verbindung mit der CINEBAR ONE hervorragend funktioniert. Die Pegel werden deutlich höher, der Bassbereich spürbar nachdrücklicher.

Teufel Cinebar 11 für Dolby Atmos "2.1-Set"

Eleganter Bestseller" Teufel CINEBAR 11 mit Dolby Atmos

Schon seit langer Zeit ein echter Bestseller im gesamten Teufel-Portfolio ist die CINEBAR 11, die stets im Paket mit einem aktiven Wireless-Subwoofer (T 6) ausgeliefert wird. Sie ist mit Virtual Dolby Atmos ausgestattet, natürlich ist auch Bluetooth voprhanden. Dieses Ensemble kann man zudem mittels Wireless-rear-Lautsprechern erweitern und zu einem echten Mehrkanal-Set ausbauen.

Hier geht es direkt zur CINEBAR 11 Dolby Atmos bei Lautsprecher Teufel und hier geht es zu unserem Test der CINEBAR 11 mit Dolby Atmos

Die Features in der Übersicht

Schlanke, elegante 2.1-/4.1-Soundbar mit Frontgitter aus Metall, im Paket mit kabellos angesteuertem Aktivsubwoofer T6 für Räume bis gut 20 Quadratmeter

94,8 cm breit, 6 cm hoch, 8,3 cm tief

Aktiver Subwoofer T 6 aufrecht oder liegende verwendbar

Soundbar: 65W (RMS) Gesamtleistung, T 6 Subwoofer: 60W (RMS) Gesamtleistung, jeweils aus effizienten Class D-Verstärkern

Mit Dolby Atmos (virtuell) für Filmton, Musik und Games, dazu Dolby Digital- und DTS-Decoder

Virtual Surround aktivierbar/deaktivierbar, ergänzend gibt es Pakete mit EFFEKT 2 Funk-Lautsprechern für die Surroundkanäle

Bestückt mit 8 leistungsfähigern Langhub-Treibern, 8 Endstufen, 2-Wege-System

Bluetooth 5.3 mit AAC

HDMI (1 x In,, 1 x Out) mit Unterstützung von HDR10, Dolby Vision, 3D-Video, eARC und CEC

Verschiedene Sound.Modi abrufbar: "Musik", "Nacht" oder "Sprache" sowie kleiner EQ

Touch-Panel für die Bedienung am Gerät

Dimmbares Display

Kompakte Fernbedienung im Lieferumfang

Lieferbar in weißer oder schwarzer Version

Erläuterung der wichtigsten Features

Nachfolgend stellen wir wichtige Features im Detail vor. Wieviele Ausstattungsmermale und welche Details wir hier aufführen, hängt immer von der Ausstattung der jeweiligen Soundbar ab.

Treiberbestückung und 65 Watt-Verstärker

Mit 65 Watt-Verstärker

Die CINEBAR 11 für Dolby Atmos besitzt zwei 20 mm messende Hochtöner und sechs Mitteltöner mit jeweils 45 mm. Diese werden von einem Class D-Verstärker befeuert, der 65 Watt Dauerleistung und 150 Watt kurzzeitige Spitzenleistung realisieren kann.

Mitgelieferter T 6 Aktivsubwoofer

Der T 6 Aktivsubwoofer ist horizontal oder vertikal aufzustellen

Der aktive Subwoofer mit solidem MDF-Gehäuse kann wahlweise horizontal oder vetikal aufgestellt werden. Sein Tieftöner misst 6,5 Zoll, und die Leistung der eingebauten Class D-Endstufe beträgt 60 Watt. Das reicht in der Praxis für den Einsatz in Hörräumen bis gut 20 Quadratmeter locker aus. Um die Effizienz bei der Wiedergabe tiefer Frequenzen zu steigern, arbeitet der T 6 nach dem Bassreflex-Prinzip.

Dolby Atmos/Dolby Digital-/DTS-Decoder

Mit virtuellem Dolby Atmos für immersive Räumlichkeit

Sehr viele Streaming-Inhalte von VoD-Services, DVDs, Blu-rays und Ultra HD-Blu-rays verfügen über eine Dolby Atmos-codierte Tonspur. Dank des in die CINEBAR 11 integrierten Dolby Atmos-Decoders können diese Tonspuren über eine sehr gelungene Virtualisierung des Höheneffektes wiedergegeben werden. Ebenfalls an Bord sind klassische Dolby Digital- und DTS-Decoder.

Praxisgerechte Anschlussbestückung

Anschlüsse, Teil 1

Teil 2

Dank HDMI-Anschluss mit eARC und CEC gestaltet sich die Kontaktaufnahme mit dem Smart-TV denkbar einfach. Die CINEBAR 11 wird als externes Soundsystem dank HDMI-ARC (Audio Return Channel) vom Smart-TV und die Wiedergabe der Inhalte erfolgt über die CINEBAR 11 und den T 6. Weiter vorhanden sind ein HDMI-Eingang, eine USB-C-Service-Schnittstelle, ein 3,5 mm Analog-Aux-Eingang sowie ein optischer Digitaleingang.

Mitgelieferte Fernbedienung

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung kann man die Soundbar ein- und ausschalten, und das gleich in der obersten Reihe mittels des mittingen Bedienelements. Links daneben befindet sich der Regler für die Displayhelligkeit, rechts ist die Mute-Taste für die Stummschaltung. Darunter gruppieren sich die verschiedenen auswählbaren Eingänge. Diesen schließen sich dedizierte Tasten für die drei Soundmodi, Musik, Sprache und Nacht, an. Darunter lokalisieren wir Bass- und Höhenreglungs-Knopf. Darauffolgend stoßen wir auf eine kleine Navigationseinheit zur Bedienung der Menüs und elemenrarer Spielfunktionen. In der Mitte befindet sich ein Bedienelement für Play/Pause/Select, dann Plus-/Minus-Tasten (oben/unten) sowie Pfeiltasten links/rechts. Ganz unten sind noch die Return-Taste, die Menü-Taste und eine Info-Taste vorhanden.

Für welche Zielgruppe eignet sich die CINEBAR 11 mit Dolby Atmos im 2.1-Set?

Wer eine elegante, klangastarke und praxisgerecht ausgestattete, einfach zu installierende Soundlösung sucht, um den oftmals müden Klang des TV-Soundsystems vergessen zu machen, liegt bei diesem System richtig. Gerade in Verbindung mit dem T 6 Aktivsubwoofer wird ein kompletter, räumlich sauber aufgebauter Klang geboten, sodass man die CINEBAR 11 und den T 6 für Filmton, Gaming und Musik verwenden kann - und das zu einem äußerst attraktiven Kaufpreis.

Unsere Meinung zur CINEBAR 11 mit Dolby Atmos

Nicht umsonst ist die CINEBAR 11, in der neuesten Version mit virtuellem Dolby Atmos, ein echter Bestseller im Angebot des Berliner Lautsprecher- und Elekttronikhersteller. Optisch sehr attraktiv, flach und nicht sehr tief, macht die CINEBAR 11 bereits optisch eine hervorragende Figur. Klanglich setzen sich die positiven Eindrücke nahtlos fort: Sehr klar, mit sauberer Auflösung, homogen und pegelfest. Der mitgelieferte T 6 Aktivsubwoofer sorgt für einen fundierten, standhaften Bass und einen erstaunlich guten Tiefgang - schließlich ist der T 6 sehr kompakt.

Paket mit Surrounderweiterung

Teufel Cinebar 11 Surround für Dolby Atmos, 4.1-Set für derzeit 619,99 EUR: Wer dieses Ensemble kauft, erwirbt zwei hochwertige, kabellose Rear-Lautsprecher mit und sichert sich damit echten, dynamischen und räumlich dichten Surround-Sound.

Unsere Meinung zum Paket

Wer auf eine lebendige Surround-Klangkulisse und auf ein geschlossenes, facettenreiches Gesamt-Klangbild fokussiert ist, erhält hier eine akustisch rundherum überzeugende Lösung.

Teufel CINEBAR 22 für Dolby Atmos "2.1-Set"

CINEBAR 22 in Weiß

Noch nicht lange im Programm der Berliner Soundmanufaktur ist die CINEBAR 22 für Dolby Atmos, die ebenfalls zusammen mit dem T 6 Aktivsubwoofer ausgeliefert wird und die im 5.1 Layout gehalten ist. Besonderheit ist hier der dedizierte Centerkanal, der eine sehr präzise und angenehme Stimmwiedergabe garantiert.

Hier geht es direkt zur CINEBAR 22 Dolby Atmos bei Lautsprecher Teufel und hier geht es zu unserem Test der CINEBAR 22 Dolby Atmos

Die Features in der Übersicht

Sehr elegantes, schlichtes Design, das sich aus der Masse heraushebt

Kraftvoll agierende 5.1-Soundbar mit Frontgitter aus Metall, im Paket mit kabellos angesteuertem Aktivsubwoofer T6 für Räume bis 35 Quadratmeter

Decoder für Dolby Atmos und DTS:X

Dynamore Ultra

Surround-Klang mittels seitlicher Treiber, die mit den Reflexionen des Raums arbeiten. Wahlweise auch im Paket mit den EFFEKT 2 Wireless-Lautsprechern für den Surroundbereich

Integrierter, hochwertig ausgeführter Center-Speaker-Treiber mit Hoch- und Mitteltöner in koaxialer Anordnung

Aktiver Subwoofer T 6 aufrecht oder liegende verwendbar

Soundbar: 175W (RMS) Gesamtleistung, T 6 Subwoofer: 60W (RMS) Gesamtleistung, jeweils aus effizienten Class D-Verstärkern

Bluetooth 5.3 mit AAC

HDMI (1 x In, 1 x Out) mit Unterstützung von HDR10, Dolby Vision, 3D-Video, eARC und CEC

Verschiedene Sound.Modi abrufbar: "Neutral", "Musik", "Nacht" "Sprache" sowie kleiner EQ

Touch-Panel für die Bedienung am Gerät

Hochwertiges, dimmbares Display

Dimmbares Display

Kompakte Fernbedienung im Lieferumfang

Lieferbar in weißer oder schwarzer Version

Erläuterung der wichtigsten Features

Nachfolgend stellen wir wichtige Features im Detail vor. Wieviele Ausstattungsmermale und welche Details wir hier aufführen, hängt immer von der Ausstattung der jeweiligen Soundbar ab.

Treiberbestückung und 175 Watt-Verstärker

Treiber für den Centerkanal

Die CINEBAR 22 verfügt über einen in koaxialer Bauweise realisieren Töner für den Centerkanal. Zwei Racetrack-Treiber für authentische und klare Mitten sind vorhanden, das weitere Sortiment umfasst zwei performante Hochtöner für eine ausgezeichnete Auflösung und ein ausgeprägtes akustisches Panorama, zwei Fullrange-Treiber seitlich ermöglichen eine breite, effektreiche Klangbühne.

Mitgelieferter T 6 Aktivsubwoofer

Der aktive Subwoofer mit solidem MDF-Gehäuse kann wahlweise horizontal oder vetikal aufgestellt werden. Sein Tieftöner misst 6,5 Zoll, und die Leistung der eingebauten Class D-Endstufe beträgt 60 Watt. Das reicht in der Praxis für den Einsatz zusammen mit der CINEBAR 22 in Hörräumen bis rund 35 Quadratmeter locker aus. Um die Effizienz bei der Wiedergabe tiefer Frequenzen zu steigern, arbeitet der T 6 nach dem Bassreflex-Prinzip.

Dolby Atmos/DTS:X Decoder

Sehr viele Streaming-Inhalte von VoD-Services, DVDs, Blu-rays und Ultra HD-Blu-rays verfügen über eine Dolby Atmos-codierte Tonspur. Durch den in die CINEBAR 22 integrierten Dolby Atmos-Decoder können diese Tonspuren über eine akustisch überzeugende Virtualisierung des Höheneffektes wiedergegeben werden. Ebenfalls an Bord ist ein DTS:X Decoder für das zweite 3D-Audioformat. Es gibt zahlreiche Ultra HD Bau-rays und einige Streaming-Inhalte, die in DTS:X codiert sind und von der CINEBAR 22 ebenfalls wiedergegeben werden können.

Dynamore Ultra

Mit Dynamore Ultra

Mit an Bord ist auch Teufels hauseigene Dynamore Ultra-Technologie für ein immersives, breites, und trotzdem präzises Klangbild, das den Zuhörer sozusagen nahezu komplett einhüllt.

Praxisgerechte Anschlussbestückung

Anschlüsse, Teil 1

Und Teil 2

Dank HDMI-Anschluss mit eARC und CEC gestaltet sich die Kontaktaufnahme mit dem Smart-TV denkbar einfach. Die CINEBAR 22 wird als externes Soundsystem dank HDMI-ARC (Audio Return Channel) vom Smart-TV erkannt, und die Wiedergabe der Inhalte erfolgt über die Cinebar 11 und den T 6. Weiter vorhanden sind ein HDMI-Eingang, eine USB-C-Service-Schnittstelle, ein Cinch Stereo- Analog-Aux-Eingang sowie ein optischer Digitaleingang und eine USB-A-Schnittstelle (5V/500 mA).

Mitgelieferte Fernbedienung

Mit der Fernbedienung kann man die CINEBAR 22 ein- und ausschalten, und das gleich in der obersten Reihe mittels des mittingen Knopfs. Links daneben befindet sich der Regler für die Displayhelligkeit, rechts ist die Mute-Taste für die Stummschaltung untergebracht. Darunter ordnen sich die verschiedenen auswählbaren Eingänge an. Darauf folgen dedizierte Tasten für die drei Soundmodi, Musik, Sprache und Nacht. Darunter lokalisieren wir Bass- und Höhenreglungs-Knopf. Darauffolgend finden wir auf eine kleine Navigationseinheit zur Bedienung der Menüs und elemenrarer Spielfunktionen. In der Mitte befindet sich ein Bedienelement für Play/Pause/Select, es folgen Plus-/Minus-Tasten (oben/unten) und Pfeiltasten links/rechts. In der untersten Ebene sind noch die Return-Taste, die Menü-Taste und eine Info-Taste vorhanden.

Für welche Zielgruppe eignet sich die CINEBAR 22 mit Dolby Atmos im 2.1-Set?

Wer eine entschlossen und präzise aufspielende, exzellent für immersives Audio geeignete, hochwertig verarbeitete Soundbar sucht, liegt hier richtig. Die CINEBAR 22 im Verbund mit dem T 6 Aktivsubwoofer ist perfekt auch für größere Räume geeignet. Das kraftvolle Klangbild mit ausgezeichneter Substanz, Klarheit und Räumlichkeit kommt besondes dann exzellent zur Geltung, wenn Material in Dolby Atmos oder DTS:X angehört wird. Der schlanke T 6 Aktivsubwoofer kann fast unsichtbar platziert werden, und zwar vertikal oder horizontal.

Unsere Meinung zur CINEBAR 22 mit Dolby Atmos

Mit der CiINEBAR 22 für Dolby Atmos im Verbund mit dem T 6 Aktivsubwoofer ist Teufel ein großer Wurf gelungen. Das gesamte System mit dem großen Display überzeugt durch eine Optik mit hohem Wiedererkennungswert und lässt sich sehr leicht handhaben. Die aufwändige Treiberbestückung mit Side Firing-Tönern und einem koaxialen Speakermodul für den Centerkanal lässt kaum einen Wunsch offen. Das Klangbild ist dynamisch, räumlich dicht und auch im Bassbereich nachdrücklich und präzise.

Pakete

Der T 10 Aktivbass bietet ausgezeichnete Kraftreserven

Teufel CINEBAR 22 Power Edition für 699,99 EUR: Unserer Meinung nach sind das gut investierte 100 EUR Mehrpreis, denn hier ist im Lieferumfang der enorm kräftige T 10 Aktivsubwoofer mit mehr Leistung, mehr räumlicher Präsenz und mehr Tiefgang enthalten.

EFFEKT 2 Rear-Lautsprecher, die auch in weißer Version zu haben sind

Teufel CINEBAR 22 7.1-Set mit Subwoofer T 6 für 899,99 EUR: Hier kommen zum Basispaket von CINEBAR 22 und T 6 Subwoofer die EFFEKT 2 Wireless-Rear-Lautsprecher dazu. Wer eine ausgeprägte, dynamische Surround-Klangkulisse wünscht, kann hier zuschlagen.

Teufel CINEBAR 22 7.1-Set mit Subwoofer T 10 für 999,99 EUR: Hier bekommt man für 1.000 EUR ein klanglich extrem starkes und einfach zu platzierendes Mehrkanal-System, das auch für gehobene klangliche Ansprüche mit dem satten Bass und der lebendigen Surround-Kulisse problemlos ausreicht.

Unsere Meinung zu den Paketen:

Wir halten besonders das erste sowie das dritte Paket für sehr empfehlenswert, und wer Wireless-Surround-Lautsprecher aufstellen kann, dem raten wir zum großen Paket mit T 10 und EFFEKT 2. Denn hier erhält man für 1.000 EUR ein wirklich leistungsfähiges, optisch schönes Mehrkanal-System auf Soundbar-Basis.

Teufel CINEBAR ULTIMA

Die CINEBAR ULTIMA agiert kraftvoll und dynamisch

Fast schon eine "liegende Standbox": Die CINEBAR ULTIMA, Bestandteil von Teufels schon legendärer ULTIMA Lautsprecherserie, präsentiert sich als eine relativ große Soundbar, die hoch belastbar ist und nachdrücklich aufspielt - als All-In-One-System selbstverständlich, ganz ohne einen zusätzlichen aktiven Subwoofer. Ausgestattet ist sie, im Sinne optimierter Räumlichkeit ohne Präzisionsverluste, mit dem Teufel-eigenen Dynamore Ultra Virtual Surround Sound-System.

Hier geht es direkt zur CINEBAR ULTIMA bei Lautsprecher Teufel und hier zu unserem Test der CINEBAR ULTIMA

Die Features in der Übersicht

Große Soundbar in 4.2-Konfiguration mit solidem MDF-Gehäuse, die man optimal als All-In-One-System ohne zusätzlichen aktiven Subwoofer verwenden kann

380 Watt Gesamtleistung

Decoder für Dolby Digital und DTS, plus Dolby Pro Logic II

All Channel Stereo-Modus

6 hoch belastbare Treiber für einen nachdrücklichen, zugleich präzisen und räumlichen Klang, zwei Treiber als Sidefiring-Chassis für breite Klangbühne verbaut

Subwoofer-Treiber gleich in der Soundbar eingebaut

Mit Bluetooth aptX

HDMI-ARC/CEC-Unterstützung

Line-In, optischer Digitaleingang

Optional mit EFFEKT Wireless Surround-Speakern im Paket und als Streaming-Paket erhältlich

Großes Display und Bedienelemente an der CINEBAR ULTIMA

Großes, dimmbares Display, das auch als Design-Element wirkt

Kompakte Fernbedienung im Lieferumfang

Lieferbar in weißer oder schwarzer Version

Abnehmbare Front- und Seitengitter

Erläuterung der wichtigsten Features

Nachfolgend stellen wir wichtige Features im Detail vor. Wieviele Ausstattungsmermale und welche Details wir hier aufführen, hängt immer von der Ausstattung der jeweiligen Soundbar ab.

Treiberbestückung und 380 Watt-Verstärker

Treiberbestückung

Die CINEBAR ULTIMA verfügt über insgesamt sechs Treibereinheiten - 2 für Mitten und Höhen, zwei seitlich abstrahlend und zwei dedizierte Woofer-Chassis für eine kraftvolle Basswiedergabe (200 x 100 mm). Durch diese Bestückung kann man die CINEBAR ULTIMA auch ohne zusätzlichen aktiven Subwoofer im größeren Hörraum einsetzen. Das funktioniert auch deshalb gut, weil das solide MDF-Gehäuse ein vergleichsweise großes Innenvolumen von 9 Litern aufweist.

Dolby Digital- und DTS-Decoder

Durch den eingebauten Dolby Digital- und DTS-Decoder ist die CINEBAR ULTIMA in der Lage, die Tonspuren vieler DVDs, Blu-ray-Discs, Ultra HD Blu-ray-Discs sowie von TV- und Streaminginhalten wiederzugeben.

Dynamore Ultra

Zum Ausstattungsumfang der CINEBAR ULTIMA gehört ist Teufels selbst entwickelte Dynamore Ultra-Technologie. Damit kann das Klangbild hinsichtlich der Breite der Bühne und der wahrgenommenen Tiefe wirkungsvoll erweitert werden, während die akustische Präzision praktisch nicht geschmälert wird.

All Channel Stereo-Modus

Mit dieser Betriebsart werden auch die für einen schlüssigen Surround-Eindruck zuständigen Side-Firing-Treiber mit ins Stereo-Klangbild integriert

Praxisgerechte Anschlussbestückung

Dank HDMI-Anschluss mit eARC und CEC gestaltet sich die Kontaktaufnahme mit dem Smart-TV denkbar einfach. Die CINEBAR ULTIMA wird als externes Soundsystem dank HDMI-ARC (Audio Return Channel) vom Smart-TV erkannt. Die Wiedergabe der Inhalte erfolgt über die Soundbar. Weiter vorhanden sind ein HDMI-Eingang, eineMicro-USB--Service-Schnittstelle, ein Cinch Stereo- Analog-Aux-Eingang sowie ein optischer Digitaleingang.

Mitgelieferte Fernbedienung

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung kann man die CINEBAR ULTIMA ein- und ausschalten, und das gleich in der obersten Reihe mittels des linken Knopfs. Daneben sind die Tasten für den Nachtbetrieb und die Mute-Funktion. Darunter sitzt eine Navigationseinehit mit Play-/Pause-Bedienelement in der Mitte, +/- Tasten oben und unten sowie Pfeiltasten links/rechts. Anschließend stoßen wir auf eine Return-Taste, die Taste zum Entern des Gerätemenüs und den Dynamore-Knopf für die Aktivierung des akustisch Gewinn bringenden Systems. Unter diesen Funktionselementen schließen sich die Tasten für Bass- und Höhenregelung sowie für den Modus an. Dann folgen die Tasten für die Eingänge sowie zu guter Letzt ein Info-Knopf.

Für welche Zielgruppe eignet sich die CINEBAR ULTIMA?

Wer eine einzige Komponente für die Optimierung des TV-Klangs sucht, die klangstark und pegelfest ist, wird fast automatisch bei der CINEBAR ULTIMA landen. Für vergleichweise wenig Geld erhält man eine ausgewachsene All-In-One-Soundbar mit solidem MDF-Gehäuse und hochwertiger Treiberbestückung. Dadurch ist auch bei der Wiedergabe von Musik eine hochwertige Präsentation möglich.

Unsere Meinung zur CINEBAR ULTIMA

Hier in weißer Variante und ohbe Abdeckgitter über den Treibern

Die CINEBAR ULTIMA ist schon eine Weile im Programm und verzichtet auf Dolby Atmos, ist aber aufgrund ihrer kraftvollen eingebauten Verstärker und wegen dem soliden MDF-Gehäuse mit ordentlichem Volumen nach wie vor mehr als nur eine Überlegung wert. Sie spielt als All-In-One-System kraftvoll, räumlich und präzise auf, was sie für die Wiedergabe von Filmton, Musik und Gaming-Sound prädestiniert.

Pakete mit der CINEBAR ULTIMA

Unsere Meinung zu den Paketen

Das Paket mit den EFFEKT 2 Wireless-Surroundlautsprechern halten wir für sehr empfehlenswert, denn man bekommt bei zusätzlicher Installation der beiden EFFEKT 2 eine sehr lebendige, räumlich dichte und realistische Surround-Klangkulisse. Beim Streaming-Paket muss man bedenken, dass es sich beim mitgelieferten Streamer noch um ein älteres Produkt handelt, das unter Raumfeld (dritte Generation) läuft.

Teufel CINEBAR LUX

Eine noble Erscheinung: Teufel CINEBAR LUX

Teufels CINEBAR LUX für 899,99 EUR, wahlweise in weißer oder in schwarzer Version, ist ein echter Spezialfall, denn sie verfügt zwar nicht über Dolby Atmos und DTS:X, setzt dafür aber über den Aufpolierer Dynamore 3D, den Teufel selbst entwickelt hat. Und das System arbeitet alles andere als schlecht und offeriert bei nahezu jedem Quellmaterial einen immersiven Klangeindruck. Zudem ist die CINEBAR LUX mit einem Streaming-Modul ausgestattet und besitzt 12 Hochleistungs-Treiber.

Hier geht es zur CINEBAR LUX direkt bei Teufel und hier geht es zu unserem Test der Teufel CINEBAR LUX

Die Features in der Übersicht

Schlanke und elegante All-In-One-Soundbar mit integrierten Subwoofern und mit Streaming-Modul - zusätzlicher aktiver Subwoofer nicht nicht notwendig

Gesamtausgangsleistung 150 Watt, Class D-Verstärker

Insgesamt 12 Treiber und neun Endstufen, äußerst pegelfest und geeignet für Hörräume bis zu 30 Quadratmeter

Dynamore Ultra sowie Dynamore 3D und Upfiring-Lautsprecher für eine glaubwürdige immersive akustische Darstellung

Decoder für Dolby Digital und DTS

Streaming-Modul mit Raumfeld-Technologie

HDMI-Ausgang mit ARC und CEC, HDCP 2.2

Aux-Anschluss und optischer Digitaleingang

Bluetooth

Lieferbar in weißer oder schwarzer Version

Großes Display mit ansprechender Auflösung

Dimmbares Display

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Erläuterung der wichtigsten Features

Treiber und Verstärker

Aufwändige Treiberbestückung

Die Treiberbestückung bei der 3-Wege-Soundbar CINEBAR LUX geriet aufwändig. Es befinden sich zunächst 8 Breitband-Chassis (50 mm, Zellulose-Membran) im Sortiment. Hinzu kommen 2 jeweils 25 mm messende Hochtöner und 4 Passivmembranen (48 x 105 mm) für einen ausdrucksstarken Bassbereich. Zudem sind noch zwei Upfiring-Treiber für einen realistischen 3D-Effekt verbaut (Zellulose-Membran, 50 mm). Die eingebauten Class D-Verstärker liefern 150 Watt (RMS) Leistung, das reicht auch für Räume bis gut 25 Quadratmeter locker aus.

Dynamore Ultra und Dynamore 3D

Beide Features unterstützen eine weitläufige, klar aufgebaute räumliche Darstellung von Inhalten. Dynamore 3D ist speziell für eine immersive, auch im Überkopf-Bereich lebendige akustische Präsentation ausgelegt. Beide Systeme sind von Teufel im Haus entwickelt und arbeiten auszeichnet. Störende akustische Ortungs- und Präzisionsverluste sind beinahe nicht festzustellen.

Eingebautes, auf Raumfeld basierendes Streaming-/Multiroom-Modul

Hier müssen wir zunächst vorausschicken, dass das Streaming-Modul der CINEBAR LUX noch auf der Raumfeld-Technologie basiert und daher nicht mit neueren Teufel Streaming-Produkten kopatibel ist. Unterstützt werden unter anderem TuneIn, Spotify, TIDAL und SoundCloud.

Praktische Anschlussbestückung

Hier sind ein HDMI 2.0-/HDCP 2.2 Ein- und Ausgang zu finden (ARC/CEC werden unterstützt), ferner gibt es einen physisch vorhandenen Subwoofer-Pre-Out, einen RJ45 LAN-Anschluss und ein USB-A-Terminal (5V/500mA)

Mitgelieferte Fernbedienung

Komfortabel fernbedienbar

Im Lieferumfang ist eine kompakte Fernbedienung enthalten, die oben, von links nach rechts, den Standby-Knopf, dann die Eingangswahl und anschließend die Mute-Taste aufweist. Es schließt sich ein Multifunktions-Bedienelement an, in der Mitte dort ist die Play-/Pause-Taste, links und rechts befinden sich Pfeiltasten, und oben/unten die Plus- und die Minus-Taste. In der dann folgenden Ebene untergebracht sind ein Return-Knopf, ein Menü-Knopf und ein Bedienelement für die Aktivierung der Dynamore-Funktion. Darunter gruppieren sich Bluetooth-Taste, Raumfeld-Zugriffstaste und ein "Mode" Knopf. Ganz unten befinden sich noch Bedienelemente für das Raumfeld-Modul.

Für welche Zielgruppe eignet sich die CINEBAR LUX?

Wer viel Wert auf eine elegante Optik und eine auch im Detail sehr hochwertige verarbeitungs- und Materialqualität legt sowie auf der Suche nach einer einfach installierbaren, klangstarken Soundbar mit integrierter Streaming-Funktionalität ist, liegt bei der CINEBAR LUX genau richtig.

Unsere Meinung zur CINEBAR LUX

Design-Evergreen mit kultiviertem Klang: CINEBAR LUX

Die CINEBAR LUX ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Teufel-Portfolios. Doch Beständigkeit muss kein Nachteil sein. Zwar werden vielleicht Dolby Atmos und/oder eine neuere HDMI-Version bei den Anschlussterminals vermisst, dafür erweist sich die CINEBAR LUX als kräftig, erstaunlich präzise klingend und pegelfest. Zudem ist sie sauber und hochwertig verarbeitet. Das Streaming-Modul ist zwar auch nicht auf allerneuestem Stand, ist aber trotzdem noch flexibel und Gewinn bringend einzusetzen.

Pakete mit der CINEBAR LUX

CINEBAR LUX Ambition-Paket mit aktivem Subwoofer T 8, 1.199 EUR: Wer die CINEBAR LUX im größeren Hörraum einsetzen möchte und Wert auf einen tiefen, satten Bass liegt, findet bei diesem Paket, was er sucht. Der T 8 Subwoofer ist zudem einfach unterzubringen, da sehr kompakt, akustisch aber trotzdem durchsetzungsfähig.

CINEBAR LUX Surround "5.0-Set", 1.199 EUR: In diesem Paket wird diue CINEBAR LUX um zwei EFFEKT 2 für eine realistische, klar aufgebaute Surround-Klangkulisse ergänzt.

CINEBAR LUX Surround Ambition "5.1-Set", 1.499 EUR: Wer nach einer Rundum-Sorglos-Mehrkanal-Lösung sucht, sollte dieses Angebot im Auge behalten. Kraftvoller aktiver Subwoofer und zwei akustisch akkurat ausgelegte EFFEKT 2 Surroundlautsprecher sichern eine räumlich dichte, nachdrückliche Wiedergabe.

Unsere Meinung zu den Paketen

Alle drei Pakete machen Sinn. Wer keine separaten Surround-Speaker aufstellen möchte, aber einen vollen Bass wünscht, greift zum ersten Paket. Wer ein hohes Maß an realistischer Räumlichkeit und eine dynamische Surround-Kulisse schätzt, wählt das zweite Paket. Und wer alles zusammen haben möchte, greift zu Paket 3.

Teufels Soundbar-Angebot - das Fazit

Teufel hat nicht nur fünf leistungsstarke Soundbars für nahezu jeden Anspruch im Portfolio, sondern schnürt darüber hinaus auch sehr interessante Pakete, z.B. mit einem zusätzlichen aktiven Subwoofer oder mit drahtlosen Surround-Effektlautsprechern. Die Produkte sind alle hochwertig verarbeitet und strahlen Solidität aus. Alle Teufel-Soundbars lassen sich einfach und schnell in Betrieb nehmen und verfügen selbstverständlich über einen HDMI-Anschluss für die komfortable Verbindung zum Smart-TV.

Special: Carsten Rampacher

Titel- und Aufmacherbild: Carsten Rampacher,bearbeitet mit ChatGPT (KI-Hinweis)

Restliche Bilder: Lautsprecher Teufel

Datum: 27. Juli 2026