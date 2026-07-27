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Stanley Kubricks "Wege zum Ruhm" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

27.07.2026 Karsten Serck

Capelight veröffentlicht "Wege zum Ruhm" (Paths of Glory) auf Ultra HD Blu-ray. Der Stanley Kubrick-Klassiker mit Kirk Douglas aus dem Jahr 1957 kommt am 24.09.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook in den Handel. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem PCM 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und Interviews geplant.

Wege zum Ruhm - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bildformat: 1,66:1 (4K, Dolby Vision, HDR10, Schwarz-Weiß)

Ton: Deutsch, Englisch (PCM 2.0 Mono)

Untertitel: Deutsch

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Bonus:

Audiokommentar von Filmwissenschaftler Adrian Martin, Interview mit Filmhistoriker Peter Krämer, Interview mit Filmemacher Richard Ayoade, Interview mit Filmkritiker und Autor Richard Combs, Originalkinotrailer

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