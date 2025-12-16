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Thriller "Dead of Winter - Eisige Stille" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Dead of Winter - Eisige Stille" auf Blu-ray Disc. Der Thriller mit Emma Thompson über eine Witwe, die in der eisigen Kälte Minnesotas Zeugin einer Entführung wird, läuft ab dem 19.02.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 03.07.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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