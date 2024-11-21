News

Black Week Deals bei beyerdynamic - bis zu 60% Rabatt

Bildquelle: beyerdynamic

beyerdynamic startet schon heute in die Black Week und bietet ab sofort bis zu 60% Rabatt auf viele der hochwertigen Audioprodukte aus dem eigenen Sortiment:

Die Black Week 2024 bei beyerdynamic wartet mit aktuellen Bestpreisen auf, die man ausschließlich im Online-Shop von beyerdynamic findet!

In der hauseigenen Manufaktur gibt es eine "All-Inclusive-Preis"-Konfiguration für die beliebten MMX 300 PRO und MMX 330 PRO Gaming-Headsets der neuesten Generation und auch bereits stark reduzierte Artikel im Outlet sind Teil der Aktion.

Die besonders attraktiven Preise werden durch Gratis-Zulagen und exklusive Bundle-Angebote ergänzt:

Gratis SPACE Speakerphone (UVP 199 Euro) ab einem Einkaufswert von 299 Euro

Passende Ohrpolster oder Cases zum halben Preis beim Kauf eines Studioklassikers DT 770 PRO oder DT990 PRO

Gratis Lightning-Kabel beim Kauf des DT 1770 PRO MKI

Bis zum 01.12. warten im beyerdynamic Online-Shop täglich neue Deal-Highlights. Es lohnt sich also, während der Black Week immer mal wieder die aktuellen Aktionsangebote zu prüfen. Ob Producer, Gamer oder Musikliebhaber – erstklassiges und langlebiges Audio-Equipment gibt es hier für jede Situation und jedes Anforderungsprofil.

Während der gesamten Aktion übernimmt beyerdynamic die Versandkosten für alle Bestellungen ab einem Bestellwert von 29 Euro! Aufgrund der teilweise stark begrenzten Stückzahlen lohnt es sich, nicht allzu lange zu überlegen!

Alle Infos im Überblick:

Wann? 21.11. - 01.12.2024

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Outlet inbegriffen – zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware

Gratis-Zulage: (Gratis SPACE aquamarine ab Bestellwert von 299 Euro // DT 1770 PRO MKI -> Gratis Lightning-Kabel)

Exklusive Bundle-Deals (DT 770 PRO & DT 990 PRO (alle Impedanzen, auch Black Edition) -> 50% auf Ohrpolster oder Cases)

Starke Rabatte & Aktuelle Bestpreise am Markt in unserem Onlineshop

All-Inclusive Konfiguration auf MMX 300 PRO Manufaktur & MMX 330 PRO Manufaktur

Limitierte/ begrenzte Stückzahl

Versandkostenfrei ab 29 Euro Bestellwert

