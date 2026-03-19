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Bowers & Wilkins Pi8 und Px7 S3 jetzt in neuen Farbvarianten erhältlich

Bildquelle: Bowers & Wilkins

Für die beiden Kopfhörer Pi8 und Px7 S3 präsentiert Bowers & Wilkins neue Farbvarianten. Die True Wireless Earbuds sind jetzt zusätzlich in Pale Mauve und Dark Burgundy erhältlich, bei den Px7 S3 Over-Ear-Headphones ergänzt Vintage Maroon das Farbsortiment.

Die Pi8 sind damit nun in insgesamt sechs Versionen erhältlich, bisher gab es Anthracite Black, Midnight Blue, Dove White und Jade Green. Bei den Px7 S3 gibt es neben der neuen Edition auch Canvas White, Anthracite Black, Indigo Blue und Frost Blue.

Die neuen Farben sind ab sofort erhältlich. Den Px7 S3 Vintage Maroon gibt es für 429 Euro / 399 CHF, die neuen Pi8 Pale Mauve und Dark Burgundy kosten 419 Euro.

Bowers & Wilkins Pi8 Pale Mauve

Bowers & Wilkins Pi8 Dark Burgundy

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