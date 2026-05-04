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Sharp und CANAL+ starten Partnerschaft: Streaming-App künftig fest auf Smart-TVs integriert

Bildquelle: Sharp (JQ8000)

Sharp und CANAL+ haben eine strategische Partnerschaft für den europäischen Markt angekündigt. Ziel ist es, die Nutzererfahrung auf Smart-TVs zu vereinfachen und den direkten Zugang zu Premium-Inhalten auszubauen. Im Zentrum der Kooperation steht die Integration der CANAL+ App auf allen Sharp Smart-TVs mit TiVo OS. Die Anwendung wird künftig in sämtlichen europäischen Märkten, in denen CANAL+ aktiv ist, darunter auch Tschechien, Frankreich, Polen, die Niederlande oder Belgien, bereits vorinstalliert ausgeliefert.

Ergänzend erhält die Fernbedienung der entsprechenden Geräte einen dedizierten CANAL+ Button, der einen direkten Zugriff auf die Plattform ermöglicht. Nutzer gelangen so ohne Umwege zu Live-Sport, Filmen und Serien aus dem Portfolio des Anbieters.

Witalis Korecki, CEO Sharp Europe, betont:

“Wir sind erfreut, mit CANAL+ zu arbeiten. Diese Partnerschaft wird es Sharp Kunden ermöglichen, die weltklasse Unterhaltungsinhalte von CANAL+ einfach und intuitiv abzurufen, sobald sie ihren Fernseher einschalten. Unser Ziel ist es, Technik bereitzustellen, die das tägliche Leben bereichert. Und die Integration von CANAL+ in unsere TiVo-basierten Geräte ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.”

Philippe Schwerer, EVP Industrial Partnerships & New Business, CANAL+, kommentiert:

“Unsere Partnerschaft mit Sharp reflektiert unsere Ambition, unsere Präsenz auf dem Smart-TV-Markt zu stärken und unser einzigartiges Unterhaltungsangebot unseren 18,3 Millionen Abonnenten in ganz Europa so zugänglich wie möglich zu machen. Durch die Vorinstallation der CANAL+ App und Integration eines dedizierten Buttons auf der Fernbedienung, machen wir es unseren Abonnenten einfacher denn je, unsere exklusiven Inhalte auf den hochwertigen Bildschirmen von Sharp zu genießen.”

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Gabriel Cosgrave, SVP Global Sales & Revenue von TiVo, fügt hinzu:

“TiVo ist fokussiert darauf, es den Zuschauern einfacher zu machen ihre Lieblingsinhalte zu finden — durch eine personalisierte, Content-first-Erfahrung verbringen sie weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Fernsehen. Durch die Einführung der CANAL+ App auf Sharp Smart TVs powered by TiVo erhalten Kunden in ganz Europa schnelleren Zugang zu lokalen und internationalen Premium-Inhalten. Von Filmen und Serien bis hin zu Live Sport ist alles an einem Ort.”

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