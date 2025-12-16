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"Anemone" mit Daniel Day-Lewis erscheint auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Anemone" auf Blu-ray Disc. Das Regie-Debüt von Ronan Day-Lewis mit Daniel Day-Lewis, Sean Bean und Samantha Morton läuft bereits seit dem 27.11.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 26.02.2026 auf Blu-ray Disc.

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