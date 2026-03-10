News

"D'Artagnans Tochter" mit Sophie Marceau erscheint auf Blu-ray Disc

Filmjuwelen veröffentlicht "D'Artagnans Tochter" (La Fille de dArtagnan) auf Blu-ray Disc. Der französische Abenteuer-Film von Bertrand Tavernier aus dem Jahr 1994 mit Sophie Marceau, Philippe Noiret und Claude Rich erscheint am 02.07.2026 mit deutschem DTS HD MA 5.1-Ton und französischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of, Interview mit Philippe Noiret und Trailer geplant.

