Universal: Neuer "Der Super Mario Galaxy Film"-Trailer online

27.01.2026 (Karsten Serck)

Universal hat einen neuen Trailer für "Der Super Mario Galaxy Film" veröffentlicht:

Die Fortsetzung von "Der Super Mario Bros. Film" soll am 01.04.2026 in den deutschen Kinos starten.

