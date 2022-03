News

DAB+: Weitere Digitalradio-Sender für das Deutschlandradio geplant

Das Deutschlandradio hat für 2022 die Inbetriebnahme weiterer 12 Digitalradio-Sendeanlagen beim Netzbetreiber Media Broadcast beauftragt. Die Inbetriebnahme der bundesweiten DAB+ Standorte soll im Frühjahr beginnen und reicht bis in den Herbst. Bereits am 16. März wird in Reutlingen ein erster neuer Sender in Betrieb genommen.

Folgende Standorte sind derzeit in Vorbereitung.

Brandenburg

Eisenhüttenstadt/Neuzelle (Kreis Oder-Spree, Eisenhüttenstadt, Guben)

Petkus (Kreis Teltow-Fläming, Baruth/Mark)

Reutlingen (Reutlingen, Tübingen, B27)

Pfaffenhofen/Ilm (Kreis Pfaffenhofen, A9)

Unterringingen (Bissingen, Landkreis Dillingen)

Güstrow (Güstrow, A19)

Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald, A20, B109)

Steinkimmen (Kreis Oldenburg, A28)

Uelzen (Kreis Uelzen)

Zwickau (Zwickau, A4)

Hennstedt (Kreise Dithmarschen und Steinburg, Itzehoe)

Süderlügum (Kreis Nordfriesland, B5)

Zum Ende dieses Jahres sollen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova und der Sondersendungskanal „Dokumente und Debatten“ von insgesamt 161 DAB+ Standorten ausgestrahlt werden und etwa 90 Prozent der Bevölkerung erreichen.

Die Deutschlandradio-Programme werden im DAB+ "Bundesmux" verbreitet, über den auch zahlreiche private Radiosender wie "Sunshine Live" oder "Klassik Radio" zu empfangen sind.

