News

DAB+: NDR erweitert Digitalradio-Sendernetz

Der NDR erweitert sein Digitalradio-Sendernetz in Norddeutschland. Seit dem 6. März 2024 ist der neue Sender Bungsberg auf Kanal 9C in Betrieb und soll u.a. den Empfang in den Regionen Lütjenburg, Panker, Darry, Satjendorf, Matzwitz, Todendorf, Monkamp und Schönberg verbessern.

Zum DAB+ Programmangebot des NDR gehören neben den NDR 1-Programmen, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY noch die digitalen Zusatzangebote NDR Schlager, NDR Blue und NDR Info Spezia.

Der NDR plant außerdem für 2024 den weiteren Ausbau von DAB+ in den folgenden Regionen:

Frühjahr 2024

Region Munster und Hermannsburg (inkl. Faßberg, Unterlüß, Eschede, Bergen)

Region Zeven

Region Dömitz/Eldena (südliche Griese Gegend)

Region Friesoythe/Lastrup (Landkreis Cloppenburg)

Sommer 2024

Anzeige



Region Demmin/Loitz

Region Altenau (Harz)

Herbst 2024

Region Reinfeld/Bad Oldesloe

Bad Pyrmont

Bad Bentheim

Weitere Regionen befinden sich für den Aufbau ab 2025 in der Planung.

DAB+ Digitalradios bei Amazon.de

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.