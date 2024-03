News

"Creation of the Gods: Kingdom of Storms" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Creation of the Gods: Kingdom of Storms" (Feng shen Di yi bu: Zhao ge feng yun) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das chinesische Fantasy-Action-Spektakel läuft seit dem 14.03.2024 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich Ende Mai auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und Mandarin Original-Ton in DTS HD 5.1 ausgestattet sein.

"Creation of the Gods" ist der erste Teil einer Trilogie und wurde in China bereits im letzten Sommer im Kino gezeigt. Die beiden Fortsetzungen sollen in diesem und nächstem Jahr folgen.

