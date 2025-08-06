"Chucky - Die Mörderpuppe" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Capelight veröffentlicht "Chucky - Die Mörderpuppe" (Child's Play) auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Horror-Klassiker aus dem Jahr 1988 erscheint in der Uncut-Fassung am 23.10.2025 als Steelbook und Mediabook auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem DTS HD MA 5.1- und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Audio-Kommentare und zahlreiche Making of-Featurettes und Interviews geplant.
Update: Nach dem Steelbook ist jetzt auch das Mediabook bei Amazon vorbestellbar:
- Chucky - Die Mörderpuppe - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Chucky - Die Mörderpuppe - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Chucky - Die Mörderpuppe - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Chucky - Die Mörderpuppe - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
