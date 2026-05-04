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LG 2026er TV-Line-up erhält zahlreiche Eco-Zertifizierungen

Bildquelle: LG

LG Electronics unterstreicht mit seinem TV-Line-up 2026 das eigene Nachhaltigkeits-Engagement und erhält dafür mehrere international anerkannte Umweltzertifizierungen. Prüfstellen wie Carbon Trust und Intertek bestätigen Fortschritte bei CO2-Reduktion, Ressourceneffizienz und Materialeinsatz.

So wurden die OLED-Modelle der G6-Serie bereits im sechsten Jahr in Folge mit dem „Reducing CO2“-Zertifikat des Carbon Trust ausgezeichnet. Parallel dazu erhielt das 2026er TV-Portfolio die „Resource Efficiency“-Zertifizierung von Intertek, die unter anderem Energieeffizienz, Materialeinsatz sowie den Anteil recycelter Kunststoffe bewertet.

Den ersten Fernseher aus dem LG 2026er TV Line-up hatten wir bereits im Test:

Ein weiterer Meilenstein betrifft die Energieeffizienz: Die 83-Zoll-Variante des OLED evo G6 sowie die 83- und 77-Zoll-Modelle des OLED evo C6 erreichen erstmals die EU-Energielabel-Klasse D. LG sieht darin einen wichtigen Schritt, um ökologische Verantwortung und hohe Bildperformance stärker miteinander zu verbinden.

Mit den aktuellen Zertifizierungen dokumentiert der Hersteller seine Fortschritte entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von der Produktion bis zur Entsorgung – und positioniert Nachhaltigkeit weiterhin als zentralen Bestandteil seiner TV-Strategie.

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