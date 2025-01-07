News

CES: Neue Harman Audio-Highlights für 2025 mit Soundbars und Kopfhörern

Bildquelle: Harman

Harman präsentiert im Rahmen der CES 2025 neue Produkte im Bereich Consumer Audio.

Die neue Enchant Soundbar-Serie soll elegantes Design mit exzellentem Klang und flexiblen Einsatzmöglichkeiten kombinieren. Zur Serie gehören die Soundbars Enchant 1100 und Enchant 900, der kabellose Enchant Speaker und der Enchant Base. Ziel ist ein 3D-Audioerlebnis mit Komponenten, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügen.

Mit dem Harman Kardon Onyx Studio 9 wird ein Klassiker neu interpretiert, der sich mit aufgefrischtem Design auf Basis der ikonischen Silhouette der Vorgänger auszeichnet. Mit der neuen Constant Sound Field (CSF)-Technologie soll der Onyx Studio 9 der bisher am besten klingendste Lautsprecher der Baureihe sein. Verbesserte Funktionen wie Auracast und ein austauschbarer Akku sind ebenfalls an Bord.

JBL Tour ONE M3

Ein Highlight ist sicher der JBL Tour ONE M3 als bisher leistungsstärkster Over-Ear-Kopfhörer des Herstellers. Er ist ausgestattet mit dem neuen JBL Smart Audio Transmitter, Hi-Res-Bluetooth und der weiterentwickelten True Adaptive Noise Cancelling 2.0-Technologie.

Ebenfalls neu von JBL ist der Horizon 3 als innovativer Radiowecker. Er wurde entwickelt, um selbst bei unruhigem Schlaf den natürlichen Schlafzyklus zu unterstützen. Innovative Features und ein schlankes, modernes Design mit anpassbarer Umgebungsbeleuchtung und verschiedenen Klangmodi sollen ein angenehmes Ambiente im Schlafzimmer sorgen.

Preise und Verfügbarkeiten:

Harman Kardon Enchant 1100: 899,99 Euro / 899,90 CHF, ab März 2025

Harman Kardon Enchant 900: 499,99 Euro / 499,90 CHF, ab März 2025

Harman Kardon Enchant Speaker: 229,99 Euro / 229,90 CHF, ab März 2025

Harman Kardon Enchant Subwoofer: 399,99 Euro / 389,90 CHF, ab März 2025

Harman Kardon Onyx 9 Studio: 249,99 Euro / 249,90 CHF, ab Februar 2025 in den Farben Classic Black und Stone Grey

JBL Tour ONE M3 mit JBL SMART Tx: 399,99 Euro / 399,90 CHF, in Schwarz, Mokka und Blau ab 15. April 2025

JBL Tour ONE M3 ohne JBL SMART Tx: 349,99 Euro / 349,90 CHF, in Schwarz, Mokka und Blau ab 15. April 2025

JBL Horizon 3: 139,99 Euro / 139,95 CHF ab Mai 2025

