Sharp stellt neues DAB-Radio DR-P520 Osaka mit Bluetooth vor

Bildquelle: Sharp

Sharp stellt mit dem DR-P520 "Osaka" ein neues Pocket/Handheld-Radio vor. An Bord sind neben Tuner für FM, DAB und DAB+ auch Bluetooth 5.3 sowie die BestTune- und SlideShow-Technologie und ein großzügiger Senderspeicher.

Die kompakte Formensprache und das robuste Design sollen das DR-P520 zum perfekten Begleiter beim nächsten Picknick oder beim Camping machen. Ein praktischer Tragegurt und eine integrierte Tastensperre sorgen für Komfort beim Transport. Für den Empfang im Freien ist eine faltbare Teleskopantenne integriert.

Das "Osaka" verfügt über einen eingebauten Lautsprecher, kann Audiosignale aber auch über Kopfhörer am 3,5mm Klinkenausgang ausgeben. Mit der "BestTune"-Technologie werden sowohl FM-, DAB- und DAB+-Sender in einer einzigen übersichtlichen Senderliste zusammengefasst. Das Digitalradio wählt dann automatisch das beste Signal aus und entfernt außerdem doppelte Einträge für eine einfachere Senderauswahl. Hat man einen Lieblingssender gefunden, kann man diesen in wenigen Schritten in der Senderliste speichern. Hier ist Platz für 40 DAB- und 40 FM-Sender vorhanden.

Mit der Slideshow-Funktion empfängt man Zusatzinhalte von DAB+-Stationen. Darunter Wetterinfos, Albumcover oder Nachrichten, die auf dem dimmbaren 2-Zoll-Farbdisplay angezeigt werden. Mit der Dual Alarm-Funktion wird das Gerät zum praktischen Wecker. Die Stromversorgung erfolgt über den integrierten Lithium-Ionen-Akku, der über USB-C geladen wird.

Das Sharp DR-P520 „Osaka” Pocket-Radio ist ab Januar 2025 für 69 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

