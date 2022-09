News

"Camouflage: The Great Commandment" erscheint als limitierte "Crystal Vinyl"-Edition

Camouflage veröffentlichen "The Great Commandment" in einer limitierten "Crystal Vinyl"-Edition auf einer 10" LP. Der Synth-Pop-Hit aus dem Jahr 1987 vom Debüt-Album "Voices & Images" wird auf der Schallplatte in gleich fünf verschiedenen Versionen präsentiert und kommt am 23.09.2022 in den Handel.

Das gesamte Album "Voices & Images" von Camouflage ist im Handel etwas rar geworden, aber u.a. bei jpc.de auf CD erhältlich.

bereits erhältlich:

Tracklisting "The Great Commandment"

The Great Commandment (Extended Dance Mix) The Great Commandment (Extended Radio Mix) The Great Commandment (7" Version / Remastered 2014) Pompeji The Great Commandment (US 12" Mix / Remastered Version)

