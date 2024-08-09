News

Cambridge Audio präsentiert All-In-One-Device Evo One - für 1.499 EUR im Fachhandel erhältlich

Cambridge Audio bringt mit dem Evo One ein neues, enorm hochwertiges All-In-One-Device auf den Markt, das im Fachhandel und im firmeneigenen Webshop für einen Kaufpreis von 1.499 EUR erhältlich ist. Optisch im Retro-Design gehalten, ist die Ausstattung auf dem neuesten Stand. Nicht nur umfangreiche Streaming-Möglichkeiten, basierend auf dem StreamMagic-Modul der vierten Generation, auch eine enorme Anschlussvielfalt, unter anderem mit HDMI eARC und Phono-MM, prägen die Neuerscheinung. Streaming-seitig stehen unter anderem TIDAL Connect, Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Google Chromecast und Roon ready zur Verfügung. Hi-Res-Audio wird mit bis zu 192 kHz-/32-Bit (PCM) unterstützt. Vorn verbaut ist ein großer, 6,8 Zoll messender Farb-Bildschirm, als Audio-Features stehen beispielsweise eine Raumkorrektur und ein EQ mit sieben Bänden bereit. Nur 13 cm hoch, begeistern die eingebauten Endstufen mit kraftvollen 700 Watt Leistung (RMS), die sich auf nicht weniger als 14 Chassis in Dreiwege-Technologie verteilen. Vier Hochtonkalotten, vier Mitteltöner und sechs Tieftöner arbeiten im geschlossenen Gehäuse.

