"Der Gefangene von Alcatraz" erscheint auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht "Der Gefangene von Alcatraz" (Birdman of Alcatraz) im Dezember auf Blu-ray Disc. Das Gefängnis-Drama von John Frankenheimer mit Burt Lancaster aus dem Jahr 1962 erscheint am 05.12.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Bonus-Material ist nicht geplant.

