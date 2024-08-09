News

Bis zu 550 EUR Cashback bei den Samsung TV Super Deals

Samsung startet die "Super Deals" Aktion und gewährt bis zu 550 EUR Cashback, für alle Aktionsgeräte, die im Zeitraum vom 08. August bis zum 06. Oktober 2024 direkt bei Samsung oder bei teilnehmenden Händlern gekauft werden.

Die Aktion umfasst alle OLED und Neo QLED Flaggschiffmodelle von Samsung, darunter die Neo QLED TVs QN95D und QN90D Modelle in den Größen 43 bis 85 Zoll. Die Lifestsyle TV Modelle der "The Sheriff" Serie werden ebenfalls in der Aktion berücksichtigt.

Die Aktionsgeräte können bis zum 08. Oktober 2024 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern gekauft werden. Um den Cashback Bonus zu erhalten, muss man das erworbene Samsung TV Gerät bis zum 20. Oktober 2024 unter samsung.de/super-deals registrieren.

Zudem erhalten Käufer der Aktionsgeräte die „Made for Germany“ Angebote. Sie umfassen Zugang zu einer großen Auswahl an Streaming-Partnern und Live-TV Anbietern wie Magenta TV inkl. Netflix, Disney+ sowie HD+. Je nach Aktionsgerät können Nutzer damit bis zu 24 Monate Serien, Filme, Live -TV und Sporthighlights genießen.

