News

"Bugonia" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Universal veröffentlicht "Bugonia" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Science Fiction-Komödie von Yorgos Lanthimos mit Emma Stone, Jesse Plemons und Alicia Silverstone läuft seit dem 30.10.2025 in den deutschen Kinos und erscheint im kommenden Frühjahr als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos- und deutschem 5.1-Ton ausgestattet sein.

Update: "Bugonia" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.