"Scanners" erscheint als "Ultimate Edition" auf 4K Ultra HD Blu-ray

16.12.2024 (Karsten Serck)

Plaion Pictures veröffentlicht "Scanners" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Klassiker von David Cronenberg aus dem Jahr 1981 erscheint am 27.03.2025 als "Ultimate Edition" auf Ultra HD Bluray. Das Boxset enthält neben der Ultra HD Blu-ray noch vier weitere Blu-ray Discs mit allen drei Teilen der "Scanners"-Reihe. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare, Dokumentationen und Interviews geplant.

Neben der "Ultimate Edition" wird auch ein einfacheres Mediabook nur mit dem ersten Teil exklusiv im Plaion Shop angeboten.

Parallel erscheint auch David Cronenbergs "Die Brut" auf Ultra HD Blu-ray - exklusiv im Plaion Shop.

