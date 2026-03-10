News
"Der Chill Faktor" & "Chasers" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray
10.03.2026 (Karsten Serck)
HanseSound veröffentlicht "Der Chill Faktor" und "Chasers - Zu sexy für den Knast" auf Ultra HD Blu-ray. Beide Filme erscheinen am 22.05.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1 bzw. DTS HD MA 2.0-Ton (Chasers) auf Ultra HD Blu-ray und parallel auf Blu-ray Disc. "Der Chill Faktor" wird als Mediabook angeboten. "Chasers" erscheint direkt als einfache Ausgabe mit Standard-Verpackung.
