Bowers & Wilkins Nautilus erscheint als Sonder-Edition zum 30. Geburtstag

Bildquelle: Bowers & Wilkins

Der optisch sehr extravagante Nautilus Lautsprecher von Bowers & Wilkins wird 30 Jahre alt. Gebaut wird das Flaggschiff immer noch auf dieselbe Art und Weise in der B&W Manufaktur in Worthing von Hand. Der Bau eines einzigen Lautsprechergehäuses dauert über eine Woche - Schleifen, Lackieren und Polieren nicht mitgerechnet. Die Nachfrage ebbt auch 30 Jahre später nicht ab. Die aktuelle Wartezeit für ein neues Modell: gut zwei Jahre!

Zum 30. Jubiläum bietet Bowers & Wilkins den Lautsprecher in der Sonderfarbe Abalone Pearl an. Grundsätzlich ist die Nautilus in drei Standardfarben erhältlich (Midnight Blue, Schwarz und Silber). Gegen Aufpreis liefert Bowers & Wilkins den Lautsprecher zudem nach Vorlage eines Farbmusters in jedem beliebigen Farbton.

In einem neuen Making-Of-Video zeigt Bowers & Wilkins die Entstehungsgeschichte der Nautilus, mit Handwerkskunst, die der Herstellungsprozess erfordert und den Einfluss des Designs auf die Audiowelt. Das Making-Of-Video ist hier abrufbar.

