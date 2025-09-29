Horror-Thriller "Bone Lake" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
29.09.2025 (Karsten Serck)
Busch Media veröffentlicht "Bone Lake" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Mercedes Bryce Morgan über ein Paar, das feststellen muss, dass das romantische Ferienhaus am See zeitgleich an ein zweites Paar vermietet wurde, erscheint am 15.01.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit drei verschiedenen Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgetattet. Als Bonus-Material sind Interviews und ein 24-seitiges Booklet geplant.
